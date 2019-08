Taglio delle tasse, lavoro, incentivi: le misure appese alla crisi di governo

Nonostante l’accelerazione impressa da Salvini, le incognite per famiglie e imprese non si diraderanno tanto in fretta. Dopo la calendarizzazione della mozione di sfiducia proposta dalla Lega contro il premier Conte, la crisi seguirà il percorso istituzionale. E, anche se si arrivasse alle elezioni, l’esperienza degli ultimi 25 anni insegna che tra lo scioglimento delle Camere e l’insediamento del nuovo esecutivo passano, in media, quasi quattro mesi: 108 giorni .

I cantieri da sbloccare

Nel frattempo resta “appesa” la sorte di diverse misure a favore di famiglie, imprese, professionisti e Terzo settore, non ancora operative o in scadenza. Le aziende, che hanno bisogno di programmare gli investimenti, non sanno se e in quale modo saranno ancora valide nel 2020 le agevolazioni di iper e superammortamento, il cui termine è ora fissato a fine anno. Né hanno certezza sul quadro dello Sblocca cantieri, perché è vero che la legge è stata approvata a giugno, ma mancano ancora più di 20 decreti attuativi. Così come oltre 340mila enti del Terzo settore dovranno attendere almeno fino al 2021 per il debutto dei nuovi regimi fiscali agevolati , sempre che il Registro unico parta entro il prossimo anno.

Il mondo della scuola ha invece tre fronti aperti: il rinnovo contrattuale che dovrà ricevere dalla prossima legge di Bilancio la maggior parte dei fondi necessari; i nuovi corsi abilitanti destinati a 55mila insegnanti precari; i concorsi per 48mila docenti da poco annunciati, ma solo «salvo intese».

Al di là dei provvedimenti da tradurre in pratica o da confermare, il costo maggiore dell’inazione potrebbero pagarlo le famiglie in generale. Più di 500 euro all’anno , se davvero non si riuscisse a fermare l’aumento dell’Iva, che dal 2020 potrà toccare quota 25,2 per cento. La vera spada di Damocle che incombe sul prossimo governo.