Taglio delle tasse, le proposte dei partiti al tavolo con Franco

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La partita sul taglio delle tasse entra nel vivo. Si apre oggi, venerdì 18 novembre il tavolo tecnico avviato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, per trovare una sintesi con i partiti della maggioranza sulla destinazione degli 8 miliardi di euro previsti in manovra per ridurre la pressione fiscale. Le posizioni divergono. Al tavolo parteciperanno, oltre a Franco, Laura Castelli (M5S) e Maria Cecilia Guerra (Leu), rispettivamente viceministro e sottosegretaria al Mef, Alberto Bagnai (Lega), Antonio Misiani (Pd), il sottosegretario al Mise Gilberto Pichetto (FI), e Luigi Marattin (Iv), presidente della commissione Finanze della Camera. L’obiettivo è quello di raggiungere una posizione comune, da inserire nell’ambito dell’esame parlamentare del ddl di Bilancio attraverso un emendamento alla manovra.

Nella maggioranza posizioni divergenti

Il Pd punta a utilizzare il budget per ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori così da garantire più soldi in busta paga (la posizione è condivisa dai sindacati) e alleggerire la pressione sulle piccole e medie imprese, mentre i Cinque stelle cercano un sistema per fare anche sponda alle richieste delle imprese. Forza Italia propone di superare l’Irap, la Lega spinge su partite Iva e autonomi, a costo di tagliare il Reddito di cittadinanza, e Iv guarda oltre, a una riforma complessiva del fisco. Al premier Draghi e al ministro Franco il compito di trovare una sintesi.

Loading...

Le ipotesi

Si parla anche di un orientamento, più concreto qualche settimana fa, a destinare 6 miliardi al taglio del cuneo e il resto ad alleggerire la pressione delle imprese. Difficilmente basterebbe al Pd, che indica come priorità i lavoratori, per fronteggiare l’inflazione, e poi le piccole imprese, «se resta un po’ di spazio». L’Irpef potrebbe essere modificata rivedendo l’aliquota media e smussando in particolare lo scalino del terzo scaglione, oppure con un intervento per i dipendenti, estendendo il bonus Renzi da 80 euro, poi aumentato a 100 con il governo Conte 2.

Su questo versante sono abbastanza allineati dem e Cinquestelle. Il M5s strizza però l’occhio anche agli autonomi, con una ipotesi di “easy tax”, uno scivolo soft di due anni per chi esce dal regime forfettario superando i 65mila euro di reddito, con costi stimati in 800 milioni. La proposta è inclusa in un emendamento al decreto fiscale, provvedimento che sarà varato sempre dal Senato prima della manovra e per il quale non sono previste risorse supplementari.

L’incidente al Senato sul decreto capienze

L’incontro al Mef avviene il giorno dopo l’incidente in aula al Senato, dove il governo è stato battuto due volte, in occasione dell’esame del decreto che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport. L’esecutivo non ha posto la fiducia nella convinzione che il provvedimento fosse a bassa conflittualità. Ma qualcosa è andato storto e Lega, Forza Italia e Italia viva, nonostante il parere contrario del governo, hanno approvato con Fdi due emendamenti che riguardano bus turistici e l’età di pensionamento dei medici. Pd, M5s e Leu si sono scagliati contro gli alleati, accusandoli di voler mettere a rischio il governo, evocando la crisi e, per evitarla, invocando “un punto” (una verifica) di maggioranza. L’incidente, che si è sviluppato sulla base dell’asse Renzi-Salvini, dimostra che situazioni analoghe potrebbero replicarsi nell’iter di conversione della manovra. E il dossier fiscale è una delle componenti principali di quella partita. Forse la principale.