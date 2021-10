Taiwan chiede l’appoggio australiano per l’adesione al CpTpp

Finora ha ricevuto richieste di adesione da Gran Bretagna, Cina e Taiwan.

La Cina, va ricordato, è il principale partner commerciale dell’Australia, con le esportazioni che hanno raggiunto la cifra record di 19,4 miliardi di dollari australiani nel mese di luglio, grazie alla domanda di minerali di ferro.

La molla delle tensioni con la Cina

Con la Cina, però, le relazioni diplomatiche si sono inasprite negli ultimi anni.

L’Australia dal canto suo è stata la terza fonte di beni agricoli di Taiwan, con un valore di 607 milioni di dollari l’anno scorso, e il CpTpp sarebbe una piattaforma per migliorare la cooperazione per la sicurezza informatica. Questa la posizione di Chang, che di fatto è il referent di Taiwan in Australia. “L’opposizione della Cina non è inaspettata. La Cina- ha detto il funzionario taiwanese - userà ogni modo per evitare che Taiwan partecipi a qualsiasi organizzazione internazionale”.

La Cina inoltre nei giorni scorsi ha preso posizione contro l’ex primo ministro australiano Tony Abbott che durante la visita a Taiwan, la scorsa settimana, ma a titolo personale, si è dichiarato soddisfatto ha soddisfatto per i criter idi adesione al CpTpp.