Taiwan, la Cina simula un attacco «con munizioni vere». E gli Usa mandano una nave da guerra

La Us Navy ha riferito che il suo cacciatorpediniere missilistico Uss Milius ha condotto una missione sui diritti e le libertà di navigazione nel mar Cinese meridionale, vicino alle Isole Spratly, rivendicate da Pechino. L’annuncio è maturato quando le forze armate cinesi sono impegnate nell’ultimo di tre giorni di esercitazioni militari su vasta scala intorno a Taiwan in risposta all’incontro della scorsa settimana a Los Angeles tra la presidente di Taipei Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy. La Marina Usa ha affermato che “l’operazione del cacciatorpediniere è conforme al diritto internazionale”.

Il Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha riferito, attraverso un portavoce, di aver organizzato forze navali e aeree per “rintracciare e monitorare” il cacciatorpediniere Uss Milius quando “è entrato illegalmente nelle acque vicino alla barriera corallina cinese di Meiji nelle Nansha (isole contese note anche come Spratly, ndr), nel mar Cinese meridionale”.

Le esercitazioni militari cinesi in risposta all’incontro del presidente Tsai Ing-wen con il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy sono uguali alla reazione dell’anno scorso dopo che il predecessore di McCarthy, Nancy Pelosi ha visitato l’isola, ha detto lunedì il ministro degli Esteri di Taiwan.



“Se si guarda all’intensità della minaccia aerea o navale contro Taiwan, penso che sia simile a quello che abbiamo visto in quel momento”, ha detto il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu in un’intervista a Bloomberg News lunedì. L’Esercito popolare di liberazione in Cina ha tenuto un terzo giorno di esercitazioni militari in tutta l’isola. Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato lunedì che la portaerei cinese Shandong si è unita alle esercitazioni, con aerei militari che sono decollati e atterrati sulla nave.Taiwan ha rilevato 59 aerei dell’Esercito popolare di liberazione cinese e 11 navi da guerra vicino a Taiwan lunedì alle 10:00, con 39 aerei da guerra che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrati nella parte sud-occidentale e sud-orientale della zona di identificazione della difesa aerea dell’isola. Navi da guerra e aerei da guerra hanno attraversato la linea mediana in gruppi dal centro e dal sud dello stretto, secondo il ministero della Difesa di Taiwan.L’anno scorso, in risposta alla visita di Pelosi, il PLA non solo aveva condotto esercitazioni aeree e marittime in sei zone di esclusione, ma aveva anche lanciato missili sull’isola, lanciato attacchi informatici e utilizzato la coercizione economica. Oltre a interrompere il traffico aereo e marittimo, quelle esercitazioni hanno riguardato anche acque rivendicate come zone economiche esclusive da Filippine e Giappone, e alcuni missili sono atterrati in un’area rivendicata dal governo di Tokyo.

Dopo l’incontro della scorsa settimana con McCarthy - senza precedenti per un presidente taiwanese e portavoce della Camera degli Stati Uniti sul suolo americano - Tsai nel fine settimana ha ricevuto una delegazione del Congresso degli Stati Uniti a Taipei. L’amministrazione Biden ha esortato la Cina ad astenersi dall’aumentare le tensioni e dall’usare il transito come pretesto per cambiare lo status quo nello stretto.