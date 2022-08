Taiwan, Cina supera linea che divide lo stretto con 68 caccia e 13 navi. Usa convocano ambasciatore cinese

Il governo sta lavorando per garantire operazioni sicure nei porti marittimi e negli aeroporti dell’isola, nonché la stabilità dei mercati finanziari, ha aggiunto Tsai. Il discorso presidenziale è maturato dopo che il ministero della Difesa ha confermato che l’esercito cinese ha lanciato 11 missili balistici finiti nelle acque al largo delle parti nord-orientali e sud-occidentali di Taiwan, con alcuno che hanno sorvolato l’isola prima di cadere nella zona economica esclusiva del Giappone.

Pelosi in Giappone: Cina convoca ambasciatore

La presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha escluso oggi che la visita a Taiwan abbia danneggiato l’isola, bollando come «ridicola» la querelle, assicurando che gli Usa non intendono cambiare lo “status quo” nella regione. A chi le ha chiesto in conferenza stampa se ritenga che la sua visita non abbia portato benefici all’isola, la presidente ha detto che si tratta di una disputa «ridicola», aggiungendo che il Paese asiatico è uno dei «più liberi del mondo.

Abbiamo detto fin dall’inizio che la nostra presenza qui non significa che deve cambiare lo status quo in Asia. Si tratta nuovamente della legge sui rapporti con Taiwan e della politica tra Usa e Cina», ha detto Pelosi in Giappone nell’ultimo giorno del suo tour in Asia, secondo un comunicato del suo ufficio.

Pelosi ha concordato con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, sul fatto che entrambi i Paesi devono lavorare insieme per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, ha informato l’agenzia giapponese Nhk.

Nel giorno della visita di Pelosi, la Cina ha convocato l’ambasciatore giapponese.