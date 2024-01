Taiwan: ecco perché il voto mette a rischio gli equilibri tra Cina, Usa e non solo

Fine del duopolio?

Potrebbe essere archiviato il modello a maggioranza storicamente adottato finora. Se Lai e Hsiao Bi-kim, la sua vice, ancora in testa nei sondaggi dovessero stravincere, per Pechino sarebbe un elemento negativo, perché considera i vertici del Dpp come il fumo negli occhi, in pratica due irriducibili indipendentisti ancora più a destra della presidente uscente Tsai Ing-wen.

Certamente in caso di vittoria William Lai non abbandonerà la linea anti Cina irritando sempre di più Pechino. A meno che non riconosca, a differenza di Tsai, quel Consenso del 1992 raggiunto tra i rappresentanti del Kuomintang e del Partito comunista cinese, architrave dei rapporti più equilibrati precedenti all’arrivo al potere di Tsai e del Dpp. Il Consenso sancisce il principio dell’Unica Cina caro a Pechino. Difficile che un indipendentista possa cambiare rotta in tal senso.

Finora, nonostante i due round elettorali vittoriosi, Pechino è stata a guardare, anche se com’è noto si sono intensificati gli sconfinamenti nello spazio aereo e nelle acque intorno all’Isola. Un’azione militare vera e propria presenterebbe una tale mole di criticità per la Repubblica popolare da non essere nemmeno concepibile.

Futuro incerto

Del resto il 15 novembre scorso Xi Jinping e Joe Biden a San Francisco hanno ripreso il dialogo bilaterale ma sembra che Xi abbia puntato i piedi proprio sul Dossier Taiwan per gli Usa dunque una vittoria del Dpp sarebbe altrettanto fatale.

In fin dei conti l’Isola è diventata un terreno di scontro della rivalità tra i due blocchi, e a soffrire sono state le variabili economiche del Paese, che nel tentativo di mollare gli ormeggi dalla Cina sta pagando un prezzo molto alto: l’export verso Pechino è sceso ai minimi da vent’anni. Ci vorranno anni per riequilibrare verso gli Usa la bilancia commerciale.