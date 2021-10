Taiwan, Pechino aumenta la pressione con incursioni aeree quotidiane

Non è un caso. Il Consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden, Jake Sullivan, incontra in territorio neutro, in Svizzera, Yang Jiechi, il funzionario più alto in grado della diplomazia cinese, per disinnescare la crisi tra i due Paesi.

L’agenda della ripresa dei rapporti bilaterali

In agenda il commercio, certo, gli Usa hanno appena dichiarato di voler tener ferme le posizioni su dazi e tariffe, ma anche il ripristino dei canali di comunicazione, a partire proprio dalla situazione incandescente di Taiwan. Le recenti svolte sul rientro in Cina di Meng Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei, sotto processo per anni in Canada e la contestuale liberazione dei due cittadini canadesi detenuti in Cina dimostra che eliminare gli ostacoli, anche i più spinosi, è possibile.

Ma su Taiwan, tra Pechino e Washington è un continuo botta e risposta, a distanza. «La Cina deve smettere di provocare con l’attività militare vicino all’Isola», commenta la Casa Bianca. Toshimitsu Motegi, ministro degli esteri giapponese auspica, dal canto suo, «una soluzione pacifica attraverso il dialogo».

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di mandare «segnali estremamente sbagliati e irresponsabili» a supporto di Taiwan. La vendita di armi a Taiwan resta un elemento critico da parte di Pechino. «Questo atteggiamento ha compromesso le relazioni tra Stati Uniti e Cina e destabilizzato l’area», ha detto Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri.

La Cina rivendica Taiwan come proprio territorio, Taiwan sostiene di essere un Paese indipendente e per questo difenderà la sua sovranità. Taiwan definisce le ripetute attività militari cinesi «guerra della zona grigia», progettata sia per logorare le forze taiwanesi.