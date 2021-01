Taiwan sotto assedio, cacciabombardieri cinesi violano lo spazio di difesa Gli Usa solidali con l’isola che Pechino vuol riportare sotto il suo controllo - Taipei promette agli alleati più chip per l’automotive in difficoltà di Rita Fatiguso

La Cina ha aumentato la pressione su Taiwan durante il fine settimana, con un numero insolitamente elevato di jet da combattimento che si sono avvicinati all'isola. Una dozzina di cacciabombardieri insieme a un aereo da ricognizione e due aerei antisommergibile, secondo le dichiarazioni del ministero della Difesa di Taiwan. Il giorno prima, la Cina aveva inviato otto bombardieri in grado di trasportare armi nucleari e quattro jet da combattimento nella stessa area a Sud-Ovest dell’isola, oltre a un aereo da ricognizione.

In entrambe le occasioni, Taiwan ha inviato aerei, emesso allarmi radio agli aerei cinesi e dispiegato sistemi missilistici di difesa aerea per monitorarne l’attività.



Le mire cinesi

Pechino rivendica l'autogoverno di Taiwan come parte del suo territorio e non ha mai digerito la politica pro-Taiwan dell’amministrazione Trump che sembra continuare intatta anche con il nuovo presidente Joe Joe Biden. Negli ultimi mesi la Cina ha compiuto frequenti, a volte quotidiane, incursioni volte a fare pressioni sul governo del presidente Tsai Ing-wen affinché accettasse la richiesta di Pechino di riconoscere Taiwan come parte della Cina.Queste incursion, però,sono consistite di solito in uno o due aerei da ricognizione nelle ultime settimane, piuttosto che da aerei da guerra simili a quelli intercettati durante il fine settimana.



Gli Usa al fianco di Taiwan

L'impegno degli Stati Uniti verso Taiwan è “solidissimo”, ha affermato il dipartimento di Stato americano mentre ammoniva che “il tentativo di intimidire” l'isola da parte della Cina sia una minaccia alla pace regionale.

Le prime frizioni tra la Cina e la nuova Amministrazione americana si sono già intraviste quando Hsiao Bi-khim, rappresentante di Taiwan a Washington, è stata formalmente invitata a partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Joe Biden.

Per Pechino si è trattato di una mossa senza precedenti, la prima dal 1979, ovvero da quando Washington spostò il riconoscimento da Taiwan nel 1979.