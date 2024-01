Taiwan al voto, Lai in testa con il 42%. Pechino invia 8 jet e 6 navi militari

Ascolta la versione audio dell'articolo

I voti delle circoscrizioni del Sud, fedeli al candidato ultra-indipendentista William Lai spingono il Dpp oltre la soglia del 40% dei voti sbloccando uno stallo a tre con gli altri due contendenti del Kuomintang e del Tpp che sarebbe stato ferale per il governo dell’Isola. Lai sente la vittoria in tasca e con oltre un’ora di anticipo piomba nel quartier generale del partito trovando già una folla di decine di migliaia di sostenitori ad accoglierlo in un clima di principio di festa. Il candidato del Partito democratico progressista, al 65% circa dello spoglio, è in testa con oltre il 40% dei voti validi, staccando i rivali Hou Yu-ih (Kmt) e Ko Wen-je (Tpp), rispettivamente al 33,4% e al 26,5%, in base ai dati non ufficiali dei media locali. C’è fiducia che la vittoria sia sempre vicina perché i dati ufficiali, quelli diffusi dalla Commissione elettorale centrale, danno - intorno alla metà dello scrutinio dei 17.795 seggi, Lai al 41,9%, Hou al 33,15% e Ko al 24,95%.Iniziato lo spoglio a Taiwan per le elezioni legislative e presidenziali finalizzate a scegliere il successore di Tsai Ing-wen. A votare negli oltre 18mila seggi sono chiamati 19,3 milioni di elettori per elezioni che potrebbero ridefinire i rapporti tra Taipei e Pechino. Secondo le prime indicazioni, le elezioni dovrebbero aver registrato un’affluenza record, almeno oltre il 70%.

Affluenza oltre il 70%

Sono le stime dei media locali dopo che, intorno a mezzogiorno (le 5 in Italia), si erano registrate percentuali di circa il 45% in città chiave tra cui Hsinchu, Tainan e Taichung. Molti si aspettavano un’affluenza alle urne che superi con una certa facilità il 70%, proseguendo il trend eccezionale avviato nel 2020 quando si attestò al picco del 74,9%, aiutando la presidente uscente Tsai Ing-wen a vincere un secondo mandato con margini amplissimi.

Al momento tutti e tre i candidati alle elezioni presidenziali di Taiwan hanno ottenuto oltre un milione di voti.

A quasi due ore dall’avvio dello spoglio dei voti delle elezioni presidenziali di Taiwan il candidato Lai Ching-te è in testa con circa 238mila voti, il 43% di quelli scrutinati. E’ quanto emerge dai dati diffusi in tempo reale da TaiwanPlus News, naturalmente ancora molto parziali.

Chi è Lai, il candidato in testa

Lai è l’attuale vice presidente dell’isola, corre per il Partito democratico progressista (Dpp) al potere e respinge le rivendicazioni della Cina su Taipei. Alle elezioni hanno partecipato circa il 70% degli aventi diritto su un elettorato di oltre 19 milioni di persone. Al secondo posto al momento il candidato del Kuomintang, Hou You-ih, con il 34%, terzo Ko Wen-je con il 22,5%.