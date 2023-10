Tajani, l’attacco di Hamas rischia di generare una guerra generalizzata. Sì del governo a 4 mozioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il bilancio della feroce aggressione di Hamas» contro Israele «è pesantissimo e destinato ad aggravarsi», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni del governo alla Camera. «Per dimensione e livello di violenza quest'attacco senza precedenti rischia di trascinare una regione già afflitta da continui focolai di instabilità in una guerra generalizzata che metterebbe a repentaglio ogni possibilità di dialogo», ha dichiarato il ministro degli Esteri.

Il ministro Antonio Tajani ha dato parere favorevole del governo alle 4 mozioni presentate alla Camera dalla maggioranza, da Azione-Iv, da Più Europa e da Pd-M5S-Avs. Ma con due ’appunti’: uno sulla mozione della maggioranza e uno su quello Pd-M5S-Avs. Nella risoluzione del centrodestra si chiede di togliere la parte in cui si chiede che la popolazione civile sia tutelata nella «massima misura possibile». Per quanto riguarda quella di Pd-M5S-Avs l’annotazione riguarda il punto 5 della premessa. «Il processo di pace, negli ultimi anni, -si legge nel punto 5- è stato messo in grave crisi da iniziative unilaterali da entrambe parti, come i continui attacchi missilistici provenienti da Gaza e l’allargamento, sostenuto direttamente e indirettamente dal governo israeliano in carica, degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania». Tramontata dunque la possibilità di intesa tra maggioranza e opposizioni per arrivare a una risoluzione unitaria sulla situazione in medioriente.

Mille ragazzi con doppio passaporto arruolati per servizio di leva Israele

«Gli italiani residenti in Israele sono oltre 18mila tra cui numerosi cittadini con doppia cittadinanza. Circa mille ragazzi con doppio passaporto sono arruolati nell’esercito israeliano per il servizio di leva», ha dichiarato Tajani.



Nella strisca di Gaza dieci italiani

Nella Striscia di Gaza si trovano «dieci italiani, tra cui una bambina di un anno», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazione del governo alla Camera parlando dell’attacco di Hamas a Israele.



Non ci sono notizie di due cittadini

«Non abbiamo notizie dei due cittadini italo-israeliani, marito e moglie, che vivevano in un kibbutz, probabilmente sono in ostaggio. Il figlio non riesce a contattarli. In collaborazione con le autorità israeliane stiamo cercando di capire, speriamo bene». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Restart, su Rai3. «Al momento tranne questi due italiani che mancano all’appello non abbiamo altre notizie negative», per gli italiani in Israele. Il ministro ha precisato che tentare di salvare gli ostaggi «non sarò facile». Importante, ha detto, « è mantenere il dialogo anche con i paesi arabi che sono moderati. Io domani (11 ottobre, ndnr) sarò in Egitto, ho appena parlato con il ministro degli Esteri turco, ieri ho parlato con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi e ho parlato con quello dell’Arabia Saudita: stiamo parlando insomma con tutti i paesi che vogliono la stabilità e che possono svolgere un ruolo soprattutto per salvare gli ostaggi».