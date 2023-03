Tajani: «Bce autonoma, ma sull’aumento dei tassi serve molta prudenza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Credo che si debba studiare una strategia differente per combattere l’inflazione, serve molta prudenza sull’aumento dei tassi». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli, rispondendo a una domanda sulla decisione della Bce di alzare i tassi di interesse di 50 punti base. «La Bce è autonoma, non tocca a noi intervenire - ha aggiunto Tajani - possiamo dare una valutazione di tipo economico finanziario, facendo un’analisi dell’inflazione che c’è in Italia e in Europa. Questa arriva per fattori esterni, la guerra in Ucraina e l’aumento del prezzo dell’energia».

Serve strategia differente per combattere inflazione

Questa inflazione, è il ragionamento del titolare della Farnesina, «si combatte mettendo per esempio un tetto al prezzo del gas. Non credo sia giusto continuare ad aumentare il costo del denaro, perché arreca danno alle imprese che non possono più avviare nuove iniziative e danneggia le famiglie in un momento complicato perché usciamo da due crisi, quella finanziaria e il coronavirus, e abbiamo la terza crisi legata alla guerra». Secondo Tajani, quindi, «si deve studiare una strategia differente per combattere l’inflazione. Ho notato però con soddisfazione che durante l’annuncio dell’aumento dei tassi di interesse l’altro giorno non si è parlato più di nuove decisioni in questa direzione. Si va quindi nella direzione indicata da Visco di affrontare le vicende caso per caso. Condivido la sua posizione, molta prudenza sull’aumento dei tassi».

Autonomia differenziata: testo tiene conto esigenze del Sud

L’appuntamento di Napoli ha poi offerto al ministro degli Esteri anche l’occasione per tornare su alcuni dei temi al centro dell’agenda del governo, a cominciare dall’autonomia differenziata. «È una sua opinione, è un uomo che guida la Regione Campania ed è un rappresentante del partito dell’opposizione. Non condivido il suo giudizio», ha spiegato il vicepremier, commentando le critiche al testo sull’autonomia differenziata varato dal Governo espresse dal presidente della Regione Campania, De Luca. Tajani ha sottolineato che «il testo è stato assolutamente scritto tenendo conto anche delle esigenze del Sud, poi quando ci sono le elezioni ognuno dice le sue cose. Noi siamo un partito nazionale ed io sono stato anche eletto parlamentare di questa terra e non avrei mai sostenuto un testo che andasse contro gli interessi del Sud del nostro Paese».

Ponte sullo Stretto: renderà il Meridione competitivo

Quanto al Ponte sullo stretto, cavallo di battaglia dell’altro vicepremier Matteo Salvini, ma infrastruttura sostenuta anche da Forza Italia, «permetterà a Sicilia e Calabria di essere connessi col resto del Paese. Significherà inoltre ridurre non poco le emissioni CO2, incrementare le presenze turistiche e creare lavoro. Inoltre permetterà a tutto il Sud di essere competitivo», ha chiarito Tajani da Napoli. «Il centrodestra è stato sempre determinato a farlo - ha proseguito -. I lavori potranno iniziare già il prossimo anno».

Mediterraneo: puntare sulla diplomazia della crescita

Dal palco, durante il suo intervento, il vicepremier forzista aveva toccato diversi argomenti. «C’è tanta voglia di Italia, del nostro “saper fare” in Africa, nel Mediteranneo allargato, nei Balcani». Per questo, aveva spiegato, occorre puntare sulla «diplomazia della crescita». Il Mediterraneo, ha spiegato ancora il ministro, « sta affrontando grandi problemi per le crisi che sta vivendo, ma è anche una grande opportunità per la nostra economia». Il governo, ha chiarito ancora il titolare della Farnesina, «vuole essere protagonista nel Mediterraneo puntando ad una crescita di quei territori, favorendo l’export dei nostri prodotti di che sono di altissima qualità e apprezzati, ma anche favorendo l’internazionalizzazione delle nostre imprese che devono rimanere in Italia».