Meloni: «Avanti con Abascal per allargare la famiglia dei conservatori«. La stoccata alla segretaria del Pd Schlein

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Esordisce con una battuta verso i fotografi («abbiamo un accordo, lasciategli due minuti»)e si scusa per la voce bassa che non la distoglierà comunque dal suo intervento. Poi i ringraziamenti ai vicepremier Salvini e Tajani per «i 14 mesi al governo che sono però anche 14 mesi di amicizia e lealtà» e un doveroso ricordo al leader di Forza Italia. «Il centrodestra esiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di valori, e vogliamo mandare un ringraziamento a Silvio Berlusconi nel primo Atreju in cui non c’è più».

Meloni: con Abascal per allargare famiglia dei conservatori

Quindi si rivolge al leader di Vox Abascal che aveva preso la parola in mattinata. «Voglio ringraziare di nuovo il mio amico Santiago Abascal, ormai di casa ad Atreju, con Vox continueremo a lavorare insieme fianco a fianco per rafforzare la nostra famiglia politica e renderla sempre più protagonista dell’Europa che verrà».

Loading...

La stoccata a Schlein: non insulti chi è venuto

Dal palco della kermesse di FdI la premier Meloni non risparmia una stoccata alla segretaria del Pd Elly Schlein che era stata invitata alla manifestazione ma che scelto di declinare la proposta. «Cara Elly, tu puoi anche non partecipare a questa manifestazione ma non devi insultare chi è venuto con il coraggio che a voi difetta».

Tajani: per il Patto non c’è fretta

Prima della premier a prendere la parola sul palco di Atreju era stato il vicepremier Antonio Tajani: «Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell’accordo per il Patto di stabilità. Siccome non c’è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti, penso all’armonizzazione fiscale, all’Unione bancaria e al mercato dei capitali».

Abascal: bentornato orgoglio italiano

Il vicepremier aveva parlato negli stessi minuti in cui interveniva il leader di Vox, Santiago Abascal. «Bentornato all’orgoglio italiano, l’Europa ne aveva bisogno». Abascal ha poi ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cui intervento avverrà tra poco. «Grazie a Giorgia (Meloni) in modo particolare per il suo esempio, il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in momenti così difficili per la Spagna. Noi non lo dimenticheremo mai».