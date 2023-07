Tajani presidente pro tempore, per Forza Italia inizia il dopo-Berlusconi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il giorno di Antonio Tajani che, al momento unico candidato, otterrà la guida di Forza Italia fino al prossimo congresso. Una scelta in continuità e «in maniera naturale», come la definisce il deputato Giorgio Mulè parlando del coordinatore nazionale. E soprattutto con l’auspicio che la consacrazione dei 213 consiglieri azzurri - riuniti stamattina all’hotel Parco di principi a Roma e che voteranno la reggenza, a porte chiuse - sia all’unanimità. Oltre alla “benedizione” post mortem di Silvio Berlusconi, che sarà ricordato con un video-tributo all’inizio del Consiglio nazionale.

Il nome del Cav è e sarà nel simbolo

A un mese dalla sua scomparsa, il partito guarda avanti. E prova a fortificarsi, nonostante la debolezza elettorale e le faide interne, finora tenute a bada. Lo fa con poche novità. Forse l’unica, riguarda lo Statuto del partito: sconosciuto per anni e offuscato dal decisionismo del Cav, ora diventa “legge”. In nome dell’articolo 19 di quel documento domani si procederà all’elezione del reggente. E in base allo stesso testo, il ruolo del fondatore verrà riconosciuto ufficialmente, e quindi “blindato”. In altre parole, verrà messo nero su bianco che il nome di Silvio Berlusconi è e sarà nel simbolo di Fi.

Assente annunciata Marta Fascina

Dopo l’omaggio a lui, ci sarà il saluto del coordinatore nazionale e l’avvio del Consiglio, l’organo che raggruppa lo stato maggiore e buona parte degli azzurri eletti. Poi interverranno i capigruppo parlamentari Paolo Barelli e Licia Ronzulli, probabilmente i vicepresidenti delle due Camere (Giorgio Mulè e Maurizio Gasparri), i ministri, i governatori (si fa il nome del calabrese Roberto Occhiuto), presidenti di Province e sindaci. Assente annunciata Marta Fascina, la deputata e ultima compagna di Berlusconi che un mese fa Tajani ha relegato nello spazio parlamentare («non c’è bisogno di ritagliarle spazi formali», ha sentenziato). Non si prevede una discussione infinita (dallo staff assicurano che non si sforerà il pomeriggio) fino al voto e subito dopo l’intervento di Manfred Weber, leader del Partito popolare europeo, a sugellare l’alleanza con i moderati in Europa e quindi la distanza dai sovranisti.

Il peso dei debiti milionari

Per ultimo parlerà Tajani. Da reggente eletto, si immagina. Del resto il ministro degli Esteri non ha rivali o sfidanti ufficiali per la leadership del partito. Appesantito - notano i più maliziosi - da debiti milionari che di certo non fanno gola a nessuno. In ogni caso sembrano sotto controllo gli scossoni, che da mesi covano all’interno per un incrocio di rivalità e ambizioni. Ma complice la recentissima scomparsa del Cavaliere, adesso la “rivoluzione” può attendere. Sembra questa la parola d’ordine per sancire una tregua tra correnti destinata a reggere fino al prossimo congresso. Sarebbe il primo senza il fondatore e il terzo in 29 anni di vita della sua creatura. Tajani ha assicurato che si riunirà prima delle elezioni europee di giugno 2024. Per molti, un azzardo che potrebbe ipotecare o condizionare il voto europeo e il futuro stesso di FI.

Verso il congresso

Ma al di là del quando, sarà solo al congresso che potrebbero uscire allo scoperto alternative a Tajani. Lo fa intendere Mulè, più vicino all’ala dei “ribelli” capeggiata da Licia Ronzulli, a lungo fedelissima del Cav ma messa in disparte nei mesi scorsi. «Vedremo se d’ora in avanti matureranno candidature - dice il deputato - interne a Fi o di personaggi della società civile sui quali Berlusconi ha sempre puntato». Non esclude nessuno, nemmeno i figli di Berlusconi. E anzi rimarca: «Le porte sono aperte a tutti e guai a chiuderle, a fare una selezione di qualsiasi tipo».