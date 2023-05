Tajani riceve Colonna: «Essenziale la collaborazione Roma-Parigi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Felice di aver accolto alla Farnesina il ministro Colonna. Italia e Francia condividono interessi e responsabilità in Ue e nel mondo. La nostra collaborazione è essenziale per risolvere le crisi attuali a cominciare da quella migratoria”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani postando le prime foto dell’incontro.

“Grazie per il caloroso benvenuto a Roma, caro Antonio Tajani. Scambi fiduciosi su Ucraina, Tunisia, migrazione, difesa europea in particolare. La cooperazione franco-italiana è essenziale per il progresso. Andiamo avanti insieme!”. Lo ha scritto la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna in un tweet.

L’incontro con Catherine Colonna “è stato molto positivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni congiunte sugli esiti dell’ultimo Consiglio Ue, parlando del faccia a faccia di oggi a Roma con la ministra degli Esteri francese. “Abbiamo discusso di immigrazione, della situazione in Africa a partire da Tunisia e Libia, di Sudan”, e per una “comune azione nel continente”. Si è parlato anche di “rotta balcanica, di Ucraina, sulla questione del Traforo del Monte Bianco”.

Con il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna “abbiamo parlato del tribunale dei brevetti. C’è accordo, anche francese, che possa avere sede anche a Milano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani all’inizio dell’audizione alle commissioni congiunte sugli esiti del Consiglio Ue.