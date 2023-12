Tajani: «Sul Mes noi coerenti, nessun effetto sul governo. Il Patto? Un passo avanti»

Ministro lei ha dato un giudizio positivo sul nuovo Patto di stabilità. Cosa risponde all’opposizione che vi accusa di esservi piegati ai diktat di Berlino?

Mi sembrano accuse strumentali. È stato introdotto finalmente un principio che non era mai passato ovvero lo scorporo di alcune spese, come quelle per la difesa, particolarmente significative. Principio che vale anche per la possibilità di non includere i costi per gli interessi nel calcolo del deficit. Ad ogni modo ora il Patto, essendo un Regolamento, andrà discusso anche nel Parlamento europeo nel cosiddetto trilogo. Solo allora avremo la versione definitiva. Anche se non credo ci saranno cambiamenti sostanziali. Vedremo.

Nei giorni scorsi ha ripetuto che sul superbonus Fi tornerà alla carica già nel milleproroghe oppure si sta pensando a un provvedimento ad hoc?

A me interessa la sostanza non quale sia lo strumento. Ho condiviso il superbonus per rilanciare l’edilizia ma non la spesa senza controllo di cui è responsabile il governo Conte. Quello che Forza Italia ha chiesto e continua a chiedere è di agire e confrontarsi con buon senso: è vero che molti imbroglioni hanno frodato lo Stato ma ci sono tanti italiani onesti che lo hanno utilizzato per mettere a posto i loro condomini. Parliamo di lavori che sono al 70% e che in un mese o due potrebbero essere agevolmente completati. E’ questo il buon senso di cui parlo e che invito a seguire per non mettere in grave difficoltà proprio quelle famiglie e imprese che hanno seguito le regole.

La spesa però continua a crescere come segnala la Ragioneria e con l’eventuale proroga aumenterebbe il rischio per il Governo di dover intervenire con una correzione…