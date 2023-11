Tajani, nei due centri in Albania valgono norme Italia e Ue. E annuncia ddl di ratifica sull’intesa

Nei 2 centri in Albania valgono norme Italia e Ue

«L’Albania - ha continuato Tajani - concederà gratuitamente all’Italia due aree - un punto di arrivo al porto di Shengjin, nella costa settentrionale del Paese, e una base militare a Gjader a circa 30 chilometri dal porto. I due centri funzioneranno secondo la normativa italiana, europea e internazionale in materia. Le procedure saranno quelle italiane e saranno svolte esclusivamente dalle autorità italiane, amministrative e giudiziarie». «Nel porto - ha chiarito il ministro - vi sarà una struttura dedicata alle attività di soccorso, di prima assistenza e di rilevamento segnaletico e di impronte digitali. Nella seconda struttura, situata nella località all’interno, sarà svolto l’esame della domanda di protezione internazionale e, per chi non ne avrà i requisiti, saranno effettuate le procedure per il rimpatrio».

Intesa Albania non paragonabile a accordo Gb-Ruanda

«È utile osservare che questo Protocollo non è paragonabile all’ accordo tra Regno Unito e Ruanda - ha detto il responsabile della Farnesina -. Non c’è esternalizzazione ad un paese terzo della gestione delle domande di asilo. E non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti, che sono anzi più volte espressamente riaffermati nel Protocollo. Presto l’Albania entrerà a far parte dell’Unione europea ed è parte del Consiglio d’Europa. Le deroghe sarebbero state impossibili», ha aggiunto.

In Albania non andranno soggetti vulnerabili

«In Albania - ha chiarito Tajani - potranno essere condotti solo i migranti che possono essere trattenuti nelle strutture che li accolgono. Secondo le norme italiane ed europee oggi vigenti, si tratta di due categorie di migranti. La prima è quella dei richiedenti asilo soggetti a procedura accelerata di frontiera. Quindi persone non vulnerabili provenienti da Paesi sicuri o migranti che abbiano già presentato domanda di asilo, ottenendo un diniego. La seconda categoria è quella delle persone in attesa di rimpatrio, dopo l’accertamento dell’assenza dei requisiti per il soggiorno in Italia. Nella struttura in Albania non potranno in nessun caso essere accolti soggetti vulnerabili, quali, ad esempio, minori e donne in gravidanza», ha l’esponente di Fi.

Albania paese candidato ad aderire alla Ue

Secondo Tajani, l’Albania è un «Paese amico e candidato all’adesione all’Unione europea, un Paese che continueremo a sostenere nelle sue aspirazioni a entrare a far parte dell’Unione Europea».

Risoluzione opposizioni, necessaria ratifica Camere protocollo Italia-Albania

«Il protocollo firmato tra il Governo italiano e il Governo albanese “per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria”, di cui solo da pochi giorni risulta disponibile un testo ufficiale, pubblicato sul sito del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, a differenza di quanto avvenuto nell’immediatezza da parte del Governo albanese, prevede aspetti di cruciale rilievo sul piano giuridico e immigratorio». È quanto si legge nella risoluzione sottoscritta da Pd, Iv, Azione, Avs, Più Europa. «In particolare, tale accordo prevede la creazione, in territorio albanese, di alcune strutture gestite dalle competenti autorità italiane “secondo la pertinente normativa italiana ed europea”, stabilendo altresì che le eventuali controversie tra tali autorità e i migranti accolti nelle strutture in territorio albanese siano sottoposte alla giurisdizione italiana. Tali considerazioni sollevano gravissimi dubbi riguardo alle affermazioni sin qui rese da autorevoli esponenti del Governo in merito alla circostanza che tale accordo non necessiterebbe di essere ratificato dal Parlamento sulla base di quanto previsto dall’articolo 80 della Costituzione, trattandosi di un Accordo che senza dubbio pone oneri anche consistenti per l’Italia e necessiterà di modifiche legislative per consentirne l’attuazione. Per di più, la mancata ratifica dell’accordo con legge, pregiudicherebbe anche il possibile vaglio di legittimità della Corte costituzionale».