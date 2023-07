Talea Group apre un nuovo hub logistico (il primo in Piemonte)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Talea Group Spa. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè Spa e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese – annuncia l’avvio dell’operatività del nuovo hub logistico automatizzato a Nichelino, in Piemonte, a circa 10 km da Torino. Il polo logistico piemontese da 13mila mq conta 51 risorse – di cui 21 impegnate nella funzione operations – e si aggiunge ai 6.500 mq complessivi di Migliarino Pisano (Pisa), in Toscana.

Grazie alla completa automatizzazione, il nuovo impianto consentirà al Gruppo di migliorare l’efficienza e la rapidità delle consegne dei prodotti venduti sulle piattaforme digitali proprietarie: in Nord e Centro Italia, infatti, i prodotti potranno essere consegnati entro 24 ore.

La nuova struttura

L’avvio della nuova struttura a Nichelino permetterà inoltre a Talea Group di ampliare ulteriormente l’assortimento di prodotti, consentendo l’ingresso in nuovi settori merceologici. La tecnologia è il cuore pulsante del nuovo impianto: in linea coi più elevati standard tecnologici, infatti, è la merce a muoversi verso l’operatore e non viceversa, velocizzando molto il processo di preparazione della spedizione e, di conseguenza, la consegna al cliente. Il nuovo hub logistico automatizzato adotta soluzioni non solo efficienti dal punto di vista economico ma che contribuiscono concretamente al benessere delle persone e dell'ambiente.

Per il polo logistico piemontese è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico che ha l’obiettivo sia di abbattere i costi energetici che le emissioni di CO2. L’installazione di impianti fotovoltaici rientra nella strategia di decarbonizzazione di Talea Group e rappresenta uno dei principali obiettivi di sostenibilità del Gruppo, che prevede il raggiungimento di zero emissioni di carbonio (“Net Zero Emission” – Scenario “well below 2°C”) nei siti operativi entro il 2050. In tal senso, un primo importante step è già stato raggiunto dal Gruppo con l'installazione di un impianto fotovoltaico da 191,9kW e composto da 380 moduli, operativo già a partire dalle prossime settimane, nel polo logistico di Migliarino Pisano (Pisa).

L’investimento

L’avvio dell'impianto di Nichelino, con un investimento di circa 5 milioni di Euro, è un importante tassello della strategia di crescita del Gruppo, in linea con il Piano Industriale 2023-2025 presentato lo scorso marzo. L’obiettivo del rilascio di nuovi hub logistici automatizzati è di offrire un’esperienza di acquisto rapida e snella ai consumatori e, grazie a una maggiore automazione dei processi e dell'operatività, efficientare i costi. L’investimento è finanziato tramite finanziamenti a medio lungo termine ed è supportato dalla garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti.