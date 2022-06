Talebani e separatisti al posto di Merkel e Xi: il Forum economico russo all’ombra della guerra

“Un nuovo mondo – nuove opportunità”, è il tema della XXV edizione del Forum, in cui al centro dei dibattiti sarà il tentativo di navigare l'economia russa in una realtà che la costringe a trovare canali alternativi in cui far scorrere i flussi finanziari, e a cercare o rafforzare i legami con nuovi partner, i Paesi che non hanno aderito alle sanzioni occidentali e non ne temono gli effetti secondari.

«Gli investitori stranieri non sono solo quelli di Stati Uniti o Unione Europea», ha precisato Peskov. In ogni caso, in base al programma del Forum, nella sessione di giovedì pomeriggio intitolata “Investitori occidentali in Russia: nuove realtà” sono previsti gli interventi dei presidenti delle Camere di commercio di Francia-Russia, Italia-Russia, America-Russia.

Malgrado il profilo basso tenuto dai pochi ospiti stranieri, e le difficoltà organizzative come il costo elevato dei pochi voli sulla Russia o come la necessità di portarsi dietro il costo della partecipazione al Forum in denaro contante, il programma del Forum (forumspb.com) tenta di trasmettere un'idea di normalità elencando sessioni sul futuro dell'economia circolare o di quella verde, su quello degli oceani o della sostenibilità sociale. Accanto ad altri dibattiti che invece tradiscono la situazione: “Il settore finanziario nel nuovo scenario”, “Come sostituire le importazioni con alternative domestiche nel settore sanitario”, “L'oil & gas nella tempesta”.

La mappa dell’Ucraina nei piani russi

Non è dato sapere chi e in quale occasione - durante i preparativi del Forum – avrebbe mostrato un'immagine pubblicata poi su Telegram da Aleksandr Kotz, corrispondente di guerra per il quotidiano russo Komsomolskaja Pravda: una cartina dell'Ucraina che ne traccia la divisione amministrativo-territoriale in distretti russi dopo quella che viene definita “liberazione”, al termine dell'”operazione speciale”.

«Che meraviglia», è il commento di Kotz che parla di “ex Ucraina” e mette in evidenza il raggruppamento di otto regioni occidentali in un cosiddetto “Distretto occidentale” e di altre otto, con al centro Kiev, nel cosiddetto “Distretto territoriale centrale”. La fotografia postata da Kotz non mostra il destino delle regioni orientali e di quelle meridionali, con Odessa.