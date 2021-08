Talebani, svolta «moderata»: amnistia per gli oppositori e niente più burka

2' di lettura

I talebani promettono un’amnistia e invitano le donne a entrare al governo, «ma secondo le regole della Sharia», la legge islamica. Lo dice Enamullah Samangani, membro della commissione Cultura degli insorti. Un’affermazione che sembra voler indicare una svolta moderata degli «studenti islamici» che hanno anche annunciato un’amnistia generale per tutti i funzionari statali, invitandoli a tornare al lavoro. Il Washington Post dà notizia di una nuova vittima della fuga disperata di molti civili afghani: il cadavere di un uomo è stato trovato nel vano carrelli di un aereo da trasporto americano C-17.

Uno dei portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha dichiarato poi che le donne afghane potranno accedere all’istruzione, compresa l’università, sotto il dominio dei talebani, aggiungendo che le donne dovranno indossare l’hijab ma non il burka. Suhail Shaheen ha affermato inoltre che «migliaia» di scuole continuano a funzionare. Il gruppo ha già rassicurato coloro che avevano lavorato con il precedente governo: «Le loro proprietà saranno salvate e il loro onore e le loro vite saranno al sicuro».

E le sorprese non finoscono qua: «Rispetteremo la libertà di stampa, perché i media saranno utili alla società e potranno aiutare a correggere gli errori dei leader», ha affermato il portavoce Zabihullah Mujahid, aggiungendo: «Dichiariamo al mondo che riconosciamo l’importanza del ruolo dei media. I giornalisti che lavorano per i media statali o privati non sono criminali e nessuno di loro sarà perseguito». E sulle giornaliste, il portavoce dei talebani ha detto che sarebbe stato loro permesso di continuare a lavorare, a condizione di indossare un hijab o di coprirsi i capelli. E ha aggiunto che verrà stabilito un «quadro legale» e nel frattempo dovrebbero «restare a casa, senza stress e senza paura: assicuro loro che torneranno al loro lavoro».



La delegazione guidata dal mullah Abdul Ghani Baradar è arrivata a Kandahar: lo ha reso noto il portavoce dell’ufficio politico dei talebani, Muhammad Naeem. Baradar, capo politico dei negoziatori talebani a Doha e co-fondatore del movimento con il mullah Omar, è rientrato in Afghanistan con una delegazione per discutere con gli altri leader del nuovo governo. Intanto, sul versante occidentale, si elabora quanto accaduto. «Dobbiamo avere una valutazione chiara di quello che abbiamo fatto. Nonostante l’investimento considerevole il crollo è stato rapido. Dobbiamo imparare la lezione», ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.