Talent Garden e Sky Tg24 insieme per l’hackathon dell’innovazione alimentare

2' di lettura

Si chiama Berry ed è un'app che ha l'obiettivo di combattere le abitudini alimentari errate dei bambini, educandoli grazie a un videogioco. È con questo progetto che il gruppo di studenti “Palle del Nonno” del Campus Talent Garden si è aggiudicato la vittoria ad “Hack For The Future”, l’hackathon lanciato dalla piattaforma italiana fondata da Davide Dattoli e trasmesso oggi in diretta da Sky TG24. Billy Costacurta e lo chef Giorgio Locatelli hanno accompagnato da testimonal la sfida, che ha selezionato tre gruppi finalisti e poi ha scelto il progetto migliore. Gli altri finalisti sono stati i “Nasello”, che hanno presentato il progetto TAGevolution per realizzare un nuovo spazio “phygital” con cui connettere corpo e ambiente digitale per aiutare i lavoratori a migliorare il benessere psicofisico all'interno delle aziende. Accanto a loro anche il gruppo “Bastardo del Grappa”, che ha ideato BidOne, il bidone intelligente per diminuire la CO2 monitorando il consumo organico. Per il gruppo vincitore, c’è la possibilità di partecipare a una giornata di formazione con la mentorship del direttore di Sky TG24.

«Oggi abbiamo riunito oltre 220 studenti della nostra Innovation School per Hack For The Future - ha detto Davide Dattoli, Ceo e Founder di Talent Garden -. Siamo molto orgogliosi di questo evento: è una sfida su come la tecnologia possa impattare su food e sostenibilità per migliorare la vita delle generazioni future. Questa occasione chiude un anno accademico straordinario, durante il quale giovani professionisti del digitale hanno deciso di mettersi alla prova e scegliere la propria strada nel mondo lavoro. E grazie alla partnership con Sky Tg24 il grande pubblico ha avuto la possibilità di ascoltare le idee di un'Italia che sta cambiando grazie all'innovazione».

«Spesso l'informazione subisce le notizie, ne parla solo quando divengono emergenti. Sky TG24 ha deciso di raccontare i tanti mutamenti sociali che stanno avvenendo anche cercando di intercettare le notizie prima che accadano -ha detto Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 - il grande cambiamento del mercato del lavoro, ad esempio, può essere spiegato molto meglio se lo si mostra mentre sta avvenendo, anche attraverso giornate come quella di oggi realizzata assieme a Talent Garden, simbolo della trasformazione digitale del lavoro. Quando questo poi riguarda le nuove generazioni ha un'ulteriore elemento di fascino, perché sono e saranno gli utenti e i consumatori di notizie del futuro. Vivere con loro e conoscerli è fondamentale per capire come cambierà il nostro modo di essere e anche in nostro modo di raccontare l'attualità».