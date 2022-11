Talento e creatività contro la crisi energetica dell’essere umano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si stima che nell’arco della propria vita una persona trascorra in media ben 27 anni dormendo, 15 mesi a cercare oggetti perduti e all'incirca 90mila ore lavorando (11.250 giorni, considerando le canoniche otto ore giornaliere). Difficile poter mettere in dubbio, con tutte le possibili eccezioni del caso, che l’impatto del lavoro sulle nostre esistenze non sia davvero notevole. Oggi il mondo delle professioni è influenzato da uno scenario sociale ed economico (nonché culturale) soggetto a molteplici pressioni ed è investito da fenomeni come il burnout, la great resignation o l'ultimo arrivato, il quiet quitting. Si parla infatti di vera e propria “crisi energetica” dell’essere umano, una crisi che spesso nasce da un problema a monte, e cioè quello di attrarre, valorizzare e trattenere correttamente il talento che risiede in ogni individuo.

Non è dunque un caso constatare come oggi, dopo due anni di pandemia e un contesto generale a più ombre che luci, uno dei bisogni principali di chi lavora sia la necessità di sentirsi stimolati nel proprio percorso di crescita professionale, non solo nel ristretto ambito delle specifiche competenze che si possono mettere in campo, ma anche in termini di motivazione e relazione.

Non è inoltre sono una prerogativa dei millennials recitare in coro che la priorità numero uno sia quella di sentirsi gratificati economicamente e umanamente, di vedere il proprio talento riconosciuto, di svolgere funzioni e mansioni sostenibili in termini di tempo. Se tutti questi fattori vengono meno, ci si disumanizza e si perdono energie, e da qui la necessità di comprendere come sta evolvendo il mercato del lavoro e come intervenire per riportare al centro il valore dell'essere umano.

Il tema in questione è stato oggetto di una recente indagine condotta da Glickon, società italiana specializzata nell’ambito delle soluzioni software per la gestione delle risorse, su un campione di oltre 9mila candidati. Ebbene, come recita lo studio, il 72% delle persone in cerca di lavoro desidera provare esperienze professionali in settori mai toccati prima, confermando la generalizzata maggiore necessità di stimoli per continuare a crescere professionalmente.

Ed è una tendenza, quest’ultima, confermata anche da un’altra risultanza dell’indagine, che vede il 67% della popolazione attiva italiana proiettata ad allargare i confini delle proprie conoscenze e ad apprendere competenze nuove e trasversali. Per sette lavoratori su dieci, nello specifico, l’elemento di svolta è trovare un lavoro che dia maggiore flessibilità.