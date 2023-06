«Talkin’ bout a Revolution»: domande generative per l’IA

Ecco, su questo aspetto ci soffermeremmo. Il tema del controllo, infatti, è centrale quando si parla di potere e interessi, le due pietre angolari della politica, e nella lettura di processi top-down. Di contro, l’IA, il tipo di relazione tra utente e AI suggerita nella prima parte di questo articolo e, infine, l’approccio sottostante le domande generative seguono logiche differenti - intuitivamente, diremmo bottom-up. Domandarsi se l’AI sia controllabile, non trova insomma una coerenza con la natura dell’oggetto da comprendere. Né chiarisce se essa sia utile al progresso oppure se la società nel suo complesso, grazie a una libera interazione con la macchina, possa trarne beneficio.

Dunque, no: riguardo a tali questioni, sapere se l’AI sia controllabile non ci dice proprio nulla. Una trasformazione come quella legata all’IA travalica i confini dello Stato, né le restrizioni imposte su base nazionale arresteranno l’impatto di quanto avverrà fuori dall'Italia. E in un mondo complesso, soprattutto quando si parla di rete o di ambiti tecnologici affini, la realtà si compone di un mix di fattori top down e bottom up.

Nel caso dell'AI, la componente bottom up è vistosa. L’AI cresce alimentandosi attraverso l’interazione con l’intelligenza umana. È l’uomo, quando ha consapevolezza dello strumento, a essere al centro del processo, come è accaduto nel caso dell’intervista in radio. È attraverso la crescita delle capacità umane, scommettendo sulla nostra capacità trasformativa e di discernimento, che forse si apriranno nuove opportunità di sviluppo per la società. La scelta consapevole, benché poco praticata, resta una peculiarità umana, non delle macchine.

Un dettaglio forse banale, ma che in questa fase a nostro avviso è stato sin troppo sottovalutato. La risposta, ancora una volta non è fermare le macchine, ma fare crescere gli esseri umani, educandoli al senso critico - che poi è solo un modo alternativo di utilizzare domande generative, ovvero strumenti in grado di aprire porte e ampliare orizzonti anziché imboccare chine auto-confirmatorie - e formandoli nell’interazione con le macchine, un processo vecchio quanto il mondo o almeno ineluttabile da dopo la rivoluzione industriale.

Non ci sono ragioni di privacy plausibili per interdire l’uso dell'AI e, per ora, il passo avanti più importante nell’intera vicenda è giunto proprio dal presunto nemico - Open AI. Sì, esatto, sono le macchine, per così dire, a essersi messe a disposizione del Garante e ad avviare un processo che definire vintage è riduttivo: il dialogo e la ricerca di un punto di sintesi attraverso il negoziato.