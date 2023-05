Tamburi, blitz in Italian Design Brands aspettando la quotazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tamburi Investment Partners (Tip) ha raggiunto un accordo per acquisire il 51% di Investindesign, società che attualmente detiene la maggioranza del capitale di Italian Design Brands (Idb). L'esecuzione dell'accordo è condizionata alla quotazione in Borsa delle azioni Idb entro il 30 giugno 2023.

La galassia dei marchi

Idb è la capogruppo operativa di un polo italiano dell'arredamento e del design attivo - tramite numerose partecipazioni in aziende operanti in tali settori - nella produzione di articoli di alta gamma, con prestigiosi marchi tra cui Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton e Binova. Il gruppo inoltre include due società - Cenacchi International e Modar - specializzate nel luxury contract con alcune delle più prestigiose maison del fashion internazionale.

La rete dei punti vendita

I prodotti realizzati dalle società partecipate da Idb sono distribuiti e venduti da terzi tramite circa 4.500 punti vendita. Nel 2022 il gruppo Idb ha raggiunto un fatturato pro forma (includendo per l'intero esercizio anche il totale del fatturato d'esercizio delle società acquisite nel corso dell'anno) di circa 266 mln, con un ebitda di oltre 49 mln.

Il progetto del gruppo Idb, avviato nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners e Paolo Colonna, unitamente a Giovanni e Michele Gervasoni, con l'obiettivo di dare vita a una piattaforma di aggregazione nel frammentato settore della produzione di arredi e luci Made in Italy, si è sviluppato essenzialmente tramite acquisizioni, conta attualmente 650 persone e nel 2022 ha esportato il 75% circa del fatturato.

Il vertice del gruppo

Il top management del gruppo Idb è composto da Andrea Sasso (presidente e amministratore delegato) e da Giorgio Gobbi (managing director), che hanno gestito la crescita del gruppo e che manterranno le rispettive cariche. Tip, si legge nella nota, «facendo leva sulle proprie competenze, in particolare nei settori industriali caratterizzati da clientela high end, unite alla ormai comprovata capacità di dare vita e far sviluppare ed affermare leader di mercato, ha ritenuto di acquisire una quota di rilievo nel gruppo Idb proprio con l'obiettivo di rafforzarlo patrimonialmente e di accelerarne ulteriormente la crescita, elementi essenziali in un comparto ancora molto frammentato ma con un notevole potenziale sia strategico che commerciale, visto il peso che ha sull'intera filiera dell'export Made in Italy».