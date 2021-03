Tamburi entra con il 20% in DoveVivo L’ingresso nel capitale della società immobiliare preludio di ulteriore crescita di Paola Dezza

Novità in casa DoveVivo, che accoglie oggi un nuovo socio importante. È stata, infatti, appena definita l’operazione che decreta l’ingresso nella società di co-living di StarTIP, controllata al 100% da Tamburi Investment Partners che concentra le partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del digitale e dell’innovazione.

StarTIP ha acquisito, attraverso un aumento di capitale, il 20% circa di DV Holding, società controllante del gruppo DoveVivo.

Le risorse raccolte verranno utilizzate nell’ambito di un aumento di capitale promosso dagli attuali soci di DoveVivo di complessivi 30 milioni di euro finalizzato a rafforzare il piano di crescita nel co-living e in altri segmenti del mercato residenziale in Italia e ad accelerare sia l’espansione all’estero, sia gli investimenti tecnologici in corso.

DoveVivo è oggi presente in 13 città tra Italia, Francia e Spagna, con oltre 1.500 immobili in gestione, pari a 8mila posti letto per un valore stimato del portafoglio immobiliare che si avvicina al miliardo di euro.

DoveVivo ha puntato molto sulla tecnologia creando una community di clienti e servizi hi-tech a loro dedicati.