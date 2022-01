Tampone fai da te: ecco come funziona la strategia di autotesting dell'Emilia Romagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una sorta di ultima frontiera, una soluzione contro la burocrazia anti contagi Covid e per ridurre la circolazione di Omicron da subito. Da mercoledì 19 gennaio in Emilia-Romagna si potrà autocertificare, dopo un tampone rapido fatto a domicilio, la positività al Coronavirus attraverso una piattaforma web, integrata anche con il Fascicolo sanitario elettronico.

La piattaforma certifica inizio e fine dell’isolamento

Il servizio, che è in corso di implementazione tecnica e che sarebbe dovuto partire già da lunedì 17, sempre con la stessa procedura permetterà di autocertificare anche l’avvenuta guarigione e quindi sia l’inizio, sia la fine dell’isolamento. Il sistema permetterà alle persone completamente vaccinate, di certificare la propria positività al coronavirus e cominciare così senza altri adempimenti burocratici, l’isolamento dopo un test antigenico rapido positivo eseguito in autonomia e a domicilio, registrando i risultati dell’autotest su un portale. Anche la possibilità di autocertificare la guarigione (sempre dopo l’esito di un tampone rapido) sarà riservata ai vaccinati (anche con la dose booster) e sarà valida, senza ulteriori passaggi, per la fine dell’isolamento.

Speranza, sui test fai da te valutazione spetta a scienza

Frena a questo tipo di soluzione il ministro della Salute Roberto Speranza. Sui test anti-Covid “fai da te”, ha detto, si tratta di «valutazioni che dobbiamo lasciare alla comunità scientifica, di cui io ho la massima fiducia, perchè non sono valutazioni di natura politica. In questa fase in cui abbiamo ancora un numero altissimo di contagiati, la nostra comunità scientifica ci sta dicendo che se una persona è positiva deve stare in isolamento perchè può contagiare anche se è senza sintomi, ed è giusto che al momento dell’uscita si possa fare una verifica attraverso un tampone».

Zaia, non c’è autorizzazione autotest ma noi pronti

Le altre Regioni osservano con un certo interesse l’iniziativa dell’Emilia Romagna. «A oggi l’utilizzo dell’autotest non è autorizzato - ha messo in evidenza il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito dell’iniziativa dell’Emilia-Romagna sugli autotest -, non c’è nessuna carta sul territorio che permetta alla Regione un uso del genere. Noi - ha aggiunto - abbiamo interesse che questo decolli, vuol dire che c’è l’opportunità. Siamo pronti, ma c’è il problema della formula autorizzativa».