Tamponi, analisi e altri servizi in farmacia: i codici per la detrazione nel 730

Per tutti i servizi erogabili in farmacia lo scontrino potrà riportare un codice univoco, che ne assicura la detraibilità. Con due circolari (355 e 360) di inizio agosto, Federfarma fornisce utili indicazioni sulle modalità di emissione dello scontrino per le prestazioni sanitarie della «farmacia dei servizi».



La circolare 24/E/2022 aveva chiarito che le spese per i test Covid-19 eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, e che lo scontrino deve contenere la descrizione della «qualità» della prestazione (per esempio «tampone Covid-19»), o l’indicazione dei relativi codici univoci validi su tutto il territorio nazionale.



Le indicazioni alle farmacie

Federfarma indica ora alle farmacie tutti i codici delle prestazioni analitiche di prima istanza (analisi, ecg, holter e simili) previsti dal Dm Salute del 16 dicembre 2010, attuativo della «farmacia dei servizi»: una serie di codici a barre che al momento dell’emissione dello scontrino vengono scansionati con il lettore di barcode (lo stesso usato per acquisire il codice fiscale dalla tessera sanitaria).



Una seconda tabella contiene invece i codici per i servizi di prevenzione e monitoraggio Covid: test sierologici, tamponi e, vaccini.



Codifica unica

L’obiettivo dichiarato è agevolare il lavoro in farmacia, visto che i nuovi servizi richiedono un notevole impegno professionale, organizzativo e gestionale. Ma indirettamente se beneficiano i cittadini: una codifica univoca e omogenea su tutto il territorio nazionale eviterà i consueti problemi che, puntualmente, ogni anno si verificano quando i Caf sono alle prese con gli scontrini delle farmacie.