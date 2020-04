Tamponi e kit, eccellenza veneta Il distretto biomedicale non è riconosciuto per legge ma con l’emergenza sanitaria torna alla ribalta di Barbara Ganz

L’azienda Med Health & Technology sta realizzando 120 nuovi posti di terapia intensiva per la Regione Campania

Pur non essendo stato formalmente riconosciuto dall’ultima legge regionale veneta sui distretti – che dopo anni in cui si moltiplicavano le realtà ha messo ordine restringendo i criteri di ammissione– il distretto Biomedicale che ha il suo punto di forza fra Padova e Verona, nato nel 1990, resta come un sistema di imprese «a elevata specializzazione tecnologica e forte impatto sulla qualità del sistema economico e sociale regionale»: così lo definisce l’ultimo report dell’Osservatorio sul biomedicale curato dal coordinatore, Sandro Storelli. «Le aziende hanno continuato a innovare e lavorare: certamente in un periodo come questo la loro attività diventa più visibile, perché alcune hanno produzioni direttamente collegate alla gestione dell’epidemia in corso», spiega. Il 2020 e 2021 sono anni cardine per l’applicazione del nuovo Regolamento UE MDR 2017/745 che sostituirà l’attuale direttiva europea sui dispositivi medici e quella sui dispositivi medici impiantabili attivi: per il Veneto questo significa «nuove opportunità di crescita e di collaborazione tra le imprese medicali e gli attori del sistema della Ricerca e innovazione e di quello socio-assistenziale», segnala il report.

Piccole e innovative

Le dimensioni delle imprese del settore sono medio-piccole, le nicchie di specializzazione sono numerose; il dentale, l’ortopedico, l’ottico per citarne solo alcune, e il rapporto con le università - ponti di riferimento per produrre le informazioni scientifiche e tecnologiche rilevanti – non è ancora così strutturato. Le aziende di produzione beni e servizi legate al medicale “macro” in Veneto sono circa 400, cui si aggiungono circa 1.400 microimprese fabbricanti di dispositivi su misura (odontotecnici e ottici). Complessivamente, il settore supera gli 8mila addetti: si registrano negli ultimi anni chiusure di attività che sono però compensate da attivazione di nuove aziende, prevalentemente nel settore dei servizi in ambito tecnologico.

In ordine di numerosità, i settori principali sono Terapia Riabilitazione e Ortoprotesica; Attrezzatura e Arredo tecnico; Servizi (assistenza tecnica, R&S, sanità elettronica); Materiali di consumo e Biotecnologia medica. Anche considerando le piccole dimensioni la collaborazione è un fattore strategico: in Veneto agiscono già diverse reti informali. «Una rete innovativa del medicale veneto potrebbe assumere un ruolo importante nel sostenere la competitività delle imprese locali sul mercato internazionale, dal momento che per il limite dimensionale si riscontra spesso una limitata capacità competitiva, che necessita di supporti specialistici e capacità di “fare squadra”», è l’indicazione che emerge dall’Osservatorio curato da Storelli. Oltre ad una elevata frammentazione del mercato, il settore biomedicale è caratterizzato da un ciclo di vita dei prodotti estremamente rapido – circa il 70% dei dispositivi oggi sul mercato sono stati introdotti negli ultimi 2 anni - e da un ciclo delle vendite e finanziario del tutto particolare con una curva degli incassi molto dilatata che risente dei ritardati pagamenti da parte della sanità pubblica e che si ripercuote negativamente sulla capacità di investimento e innovazione del comparto, che trova in questa fase di emergenza sanitaria un banco di prova inaspettato e complesso.

Tamponi e blockchain