Tamponi ai turisti: gratis o a pagamento, le regole nei paesi europei

Con una mossa pensata per rilanciare il turismo, a metà maggio il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, aveva annunciato che in estate il tampone molecolare Covid sarebbe stato gratis per i viaggiatori stranieri, così come già accade per i francesi. Poi la retromarcia: dal 7 luglio l’iniziativa è stata cancellata. Perché? «Una questione di reciprocità» ha spiegato a fine giugno il portavoce del governo parigino, facendo notare che i test sono a pagamento nella maggior parte dei Paesi in cui i suoi connazionali vanno in vacanza.

Per consentire l’ingresso nel proprio territorio, la maggior parte dei Paesi europei richiede la vaccinazione completa o la prova di essere guariti dal coronavirus. La terza opzione è quella di aver fatto un test molecolare PCR o antigenico rapido a ridosso della partenza (rispettivamente di solito 72 e 48 ore prima dell’arrivo). Prove che un viaggiatore dovrebbe ripetere quando rientra a casa (o anche durante il soggiorno in caso di sintomi). Ma, venuto meno il trattamento di favore della Francia, restano poche le destinazioni in cui i turisti possono accedere ai test senza dover pagare: accade in Olanda, Danimarca e Svezia. Altrove si deve pagare e i costi variano.

Danimarca: test gratis per tutti

Come detto, la Danimarca è uno dei pochi Paesi dove i test Covid sono gratuiti anche per gli stranieri. Per il tampone rapido non occorre prenotazione (risposta in 15 minuti), per quello molecolare serve invece registrarsi (risposta in 24 ore).

Olanda: tampone senza costi a luglio e agosto

Il governo olandese ha deciso a luglio e agosto che chi non è ancora vaccinato e vuole viaggiare potrà avere un test Covid gratuito. Una possibilità riconosciuta anche agli stranieri che viaggiano dall’Olanda verso un altro Paese (quindi anche ai turisti che devono rientrare a casa). L’iniziativa avrà un costo di 350 milioni di euro.

Svezia: test gratuiti per turisti con sintomi

Chi si trova nel paese scandinavo per turismo e presenta sintomi che possano far ipotizzare un contagio da coronavirus può fare gratuitamente un test Covid in uno dei centri sanitari (“vårdcentral”). Se, invece, il test viene richiesto per viaggiare è a pagamento (e può essere prenotato anche nelle strutture private).