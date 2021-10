Tamponi, sconti e credito d'imposta: le ipotesi allo studio del Governo

Ascolta la versione audio di questo articolo

Niente tamponi gratuiti, nessun rinvio dell’obbligo di Green pass. Con questi no Mario Draghi difende la scelta di introdurre il green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, scattato il 15 ottobre, senza slittamenti. I dati del resto parlano di una ripartenza delle nuove dosi e la gratuità dei tamponi secondo il premier vanificherebbe l’effetto di spinta alle vaccinazioni



Nel decreto fiscale sconti sui tamponi

Ma il premier ha concesso in extremis un’apertura concreta: di fronte alla richiesta dei sindacati, il governo valuterà ulteriori detrazioni rispetto al credito d’imposta al 30% ora a disposizione delle aziende che decidano di sostenere le spese dei tamponi per gli irriducibili. La misura, che non è stata inserita (come pure era stato ipotizzato) nel decreto fiscale approvato venerdì in Cdm, non potrà comunque coprire l’intero costo del tampone, perché il governo non intende farsi carico di questa spesa per chi sceglie il no al vaccino. Possibile anche un nuovo intervento per calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi

Il braccio di ferro su chi paga

È esclusa anche un’indicazione generale del governo che impegni i datori di lavoro a farsi carico del costo dei tamponi (malgrado alcune aziende si siano mosse in questa direzione). Ipotesi quest’ultima caldeggiata dal segretario della Cgil Maurizio Landini, ma respinta al mittente dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi («Il costo dei tamponi è a carico di coloro che lo devono fare e non a carico delle aziende. Scaricare di nuovo sulle imprese o sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche dei cittadini, il costo del green pass non mi sembra corretto»).

In Piemonte tamponi in hotspot pubblici



Intanto la Regione Piemonte ha allestito hotspot pubblici per eseguire tamponi rapidi a pagamento nei fine settimana. La misura è stata adottata in vista dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro per supportare le farmacie e i laboratori privati che in questi giorni registrano un considerevole afflusso di prenotazioni e richieste.

Tamponi gratis a Cagliari fino a dicembre



A Cagliari, per evitare che alcuni comparti produttivi possano rallentare o fermarsi, il Comune ha previsto la possibilità di tamponi gratis alla stazione ferroviaria. Il servizio, promosso da Comune e Croce rossa italiana (Cri), sarà assicurato fino al 31 dicembre. «Un’opportunità per tutti coloro che non possono fare il vaccino - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu - è per chi è scettico e ancora non vuole sottoporsi alla vaccinazione. Fermo restando che rinnoviamo l’invito ad andare a vaccinarsi nell’hub della Fiera, anche senza prenotazione».