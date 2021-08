Tamponi, supplenti dei no vax, classi pollaio, dad: 2,9 miliardi per riaprire le scuole

4' di lettura

Anche se il decreto sul green pass e il piano Scuola 2021/22 sono arrivati solo giovedì scorso 5 agosto, l’operazione per il rientro in classe a settembre in realtà è partita già a febbraio, come ha ricordato il ministro Patrizio Bianchi. Ed è cresciuta, anche finanziariamente, nelle settimane successive con il decreto Sostegni di marzo, il Sostegni-bis di maggio (e relativi emendamenti parlamentari), le nuove risorse trovate dal ministero dell’Istruzione tra le pieghe del proprio bilancio e i fondi Pon (programma operativo nazionale). Fino a superare i 2,9 miliardi complessivi. Inclusi i 100 per milioni appena arrivati per lo screening a tappeto pre-riapertura e i 358 milioni per sostituire i prof che dovessero essere sprovvisti di certificazione verde

È un conto che tiene dentro un po’ tutto: dai 400 milioni per l’organico Covid ai 700 per la logistica e le misure di sicurezza fino ai 142 per ridurre le classi pollaio e i 646 della scuola digitale. Perché se è vero che il governo si è impegnato a ripartire con tutti gli studenti in presenza il recente passato, che non passa, e la variante Delta, che non retrocede, inducono a non accantonare del tutto la parentesi della Dad. Non fosse altro che per gli istituti o porzioni di territorio “rossi” o “arancioni” in cui, in casi eccezionali e in presenza di focolai, i sindaci e i governatori potranno disporre il ritorno delle lezioni a distanza.

Le risorse già stanziate

Quasi metà degli stanziamenti (1,1 miliardi) è già in circolo. La parte più cospicua riguarda il “piano estate”. Che il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha da subito immaginato come un «ponte» tra la fine del 2020/21, con gli strascichi lasciati dagli eccessi di Dad intercettati pure dall’Invalsi, e l’inizio del 2021/22. I 540milioni convogliati sui corsi per recuperare la socialità e rafforzare le competenze di base negli istituti di ogni ordine e grado sono stati divisi in tre rivoli: i 150 milioni del decreto Sostegni (Dl 41/ 2021), i 320 milioni del bando Pon e i 70 del Dm 48/2021 pr il miglioramento dell’offerta formativa. E tutti risultano giunti al traguardo.

Altrettanto cospicua (500 milioni tra i 150 del Sostegni e i 350 del Sostegni-bis) è la dote già distribuita per la logistica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Che significa approvvigionamento di mascherine, acquisto di sistemi di areazione, implementazione degli sportelli di sostegno psicologico, rafforzamento dell’inclusione degli alunni con disabilità. A cui si aggiungeranno a stretto giro i 200 milioni per l’edilizia leggera che arriveranno con un avviso pubblico destinato agli enti locali (su cui si veda Il Sole 24Ore del 4 agosto).

Chiudono il computo della “liquidità” trasferita i 121,1 milioni di aiuti al digitale (di cui 99 per i laboratori nelle materie Stem) che hanno ottenuto l’autorizzazione. In attesa che gli altri 525 (inclusi i 445 milioni di ReactEu per il cablaggio delle scuole) seguano lo stesso percorso.