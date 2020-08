Tamponi a tappeto, ecco la strategia anti-covid delle regioni per l'autunno

In Emilia Romagna pronti a fare 20mila tamponi al giorno



Mobilitazione massiccia anche in Emilia Romagna. «Dal 28 settembre - ha spiegato l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini, riferendosi ai test sierologici e ai tamponi per monitorare il personale durante tutto l'anno scolastico - arriveremo a una potenzialità di 20mila tamponi al giorno, proprio per essere sempre più tempestivi nell'individuare e circoscrivere eventuali focolai». Non solo. Il sistema di screening bolognese per la prevenzione della diffusione del coronavirus si arricchisce di un nuovo punto. Dopo la sperimentazione della scorsa settimana, è operativo dal 26 agosto, all'interno dell'Autostazione di Bologna, il nuovo punto dell'Ausl per effettuare tamponi ai viaggiatori che arrivano in città dall'estero, attraverso pullman e altri mezzi. I tamponi, tutti i giorni tra le 8.30 e le 10.30, ad accesso diretto, sono riservati alle assistenti familiari che rientrano al lavoro provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, e a tutti i viaggiatori in ingresso da paesi extra Schengen, Bulgaria, Croazia, Grecia, Malta, Romania e Spagna: 60 i tamponi disponibili ogni giorno.

Inoltre, attiguo al punto tamponi, al piano terra dell'Autostazione, è stato allestito uno spazio per l'esecuzione dei test sierologici, riservati agli insegnanti e operatori delle scuole che non hanno scelto il proprio medico in ambito metropolitano, o il cui medico non aderisce allo screening. La prenotazione avviene compilando il modulo dedicato, disponibile sul sito dell'Ausl di Bologna. Il punto test è attivo da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle 13.30: 150 i test disponibili quotidianamente.