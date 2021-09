Tamponi, trasporti, scuola: ecco tutte le norme del Decreto green pass 2

Con l'ok definitivo del Senato è stato convertito il decreto green pass bis. Il provvedimento, varato ad agosto dal Cdm, ha esteso l'obbligo di green pass al personale scolastico e universitario, oltre che sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (no tram, bus o metro). Il testo finale votato assorbe però anche il decreto ter che amplia ancora di più la platea - green pass necessario per genitori e chiunque acceda in scuole e università, compresi personale delle ditte di pulizia e addetti alla mensa - introducendo anche l'obbligo di vaccini per i dipendenti delle Rsa che scatterà dal 10 ottobre. E specifica che la mancata esibizione di green pass è considerato assenza ingiustificata e scatta da subito lo stop alla retribuzione. Ecco le principali misure, con le novità introdotte alla Camera in sede di conversione in legge del decreto.

2/11 Menu