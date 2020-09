Tänak (Hyundai) conquista la vittoria al rally di Estonia

Grande lavoro di squadra tra gli equipaggi Hyundai e Toyota

Notevole la performance degli equipaggi Toyota Gazoo Racing che nella giornata conclusiva hanno conquistato tutte sei le prove speciali in programma e una bella vittoria nella power stage finale vinta da Rovanperä e utile per conquistare punti extra nella classifica. Peccato per il giovane pilota finlandese arrivato solo quinto dopo le tre prove vinte nella giornata di domenica a causa di un rallentamento dovuto a dei problemi con pneumatici e penalità che lo ha fatto chiudere a 1m 18.7s dal vertice della classifica.

Weekend da dimenticare, invece, per l'equipaggio Neuville-Gilsoul, costretto al ritiro nella giornata di sabato per poi rientrare in gara senza la possibilità di lottare per i punti nella Power Stage a causa di un problema meccanico.

Classifiche e prossimo round

Grazie alla vittoria, Tänak sale al terzo posto in classifica piloti con 66 punti e a 13 lunghezze dalla vetta, dove si trova Ogier con 79 punti. Secondo posto per Evans a 70 punti.

Per quanto riguarda la classifica costruttori, al comando c'è Toyota Gazoo Racing con 137 punti, a seguire Hyundai Motorsport a 132 e a chiudere M-Sport Ford con 83 punti.

Il prossimo appuntamento, il quinto della stagione, è sulle strade sterrate del rally di Turchia, in programma dal 18 al 20 settembre.