Tänak (Hyundai) vince l'Artic Rally Finland 2021

Neuville e Wydaeghe, alle prese con la loro seconda gara insieme nel Wrc, hanno ottenuto il secondo podio consecutivo dopo un'altra consistente prestazione del fine settimana. L'equipaggio ha continuato a lavorare su comunicazione e collaborazione, utilizzando il rally ad alte velocità per fare un altro importante passo avanti nella loro partnership. La netta vittoria nella prova speciale di sabato sera è stata un segnale dei loro progressi.

Ogier costretto al ritiro. Solo un punto nella Power Stage

Quarto posto assoluto per Craig Breen e Paul Nagle, nel loro primo evento del Mondiale Wrc 2021a bordo della Hyundai i20 Coupé Wrc. L'equipaggio irlandese ha iniziato l'ultima giornata di gara con un nuovo cambio dopo un lavoro incredibilmente veloce dei meccanici nei 15 minuti di service, ripagando gli sforzi compiuti con il secondo miglior tempo nella Power Stage finale.

Mentre finiscono al quinto posto Elfyn Evans e Scott Martin su Toyota Yaris Wrc.

Gara da dimenticare, invece, per i campioni in carica Ogier-Ingrassia a bordo della loro Toyota Yaris Wrc che nella giornata di sabato sono stati costretti al ritiro per un'uscita di strada contro un cumulo di neve, dove sono rimasti incastrati.

Classifiche e prossimo appuntamento

La classifica piloti vede ora al comando Rovanperä con 39 punti, seguito da Neuville a 35 e Ogier e Evans a pari merito a 31 punti.