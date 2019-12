Tangenti per appalti a dirigenti del Mef, 9 arresti ai domiciliari Stando agli accertamenti ci sarebbero stati rapporti illeciti tra il gruppo imprenditoriale facente capo ai fratelli Ernesto e Gianfranco Bronzetti e alcuni funzionari pubblici nell’aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione e ristrutturazione degli immobili locati a enti pubblici di Ivan Cimmarusti

Corruzione per appalti, 20 misure cautelari a Roma

Corruzione dietro gli appalti relativi alla gestione e ristrutturazione degli immobili locati a enti pubblici di via dei Normanni (in parte adibito a sede del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e di via Costi adibito a sede dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio).



Chi è finito ai domiciliari

Ai domiciliari sono finiti Massimo Pietrangeli, all'epoca dei fatti Direttore Accertamento e Riscossione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché Presidente del Fondo di Previdenza del MEF, attualmente Direttore della Direzione Centrale Tabacchi; Cristiana Pattumelli, all'epoca dei fatti Dirigente esterno dell'Agenzia delle Entrate; Fabio Carducci, all'epoca dei fatti Direttore Gestione Accise e Monopolio Tabacchi, attualmente in stato di quiescenza; Leo Ceccagli, all'epoca dei fatti Direttore Affari Istituzionali Philip Morris Italia; Andrea Boni, all'epoca dei fatti Direttore strutturazione fondi e business development Polis Sgr; e gli imprenditori Gianfranco e Ernesto Bronzetti.

Le accuse di corruzione

Secondo l'accusa dei pm di Roma sarebbero «responsabili, a vario titolo, di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato, nonché, i soli fratelli Bronzetti, di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». L'inchiesta è della polizia e dell'Ufficio antifrode dell’Agenzia dell'entrate. Sotto sequestro anche 9 milioni 740mila euro.

I rapporti illeciti

Stando agli accertamenti ci sarebbero stati rapporti illeciti tra il gruppo imprenditoriale facente capo ai fratelli Ernesto e Gianfranco Bronzetti e alcuni funzionari pubblici nell'aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione e ristrutturazione degli immobili locati a enti pubblici di via dei Normanni (in parte adibito a sede del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e di via Costi adibito a sede dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio).



Il ruolo delle intercettazioni

L'attività delle intercettazioni ha consentito di svelare un ulteriore sistema corruttivo -consolidato nel tempo- che vede coinvolti, da un lato, i dirigenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Concetta Di Pietro e Fabio Carducci, in veste di funzionari corrotti, e dall'altro, la società “Philip Morris Italia” con il manager Leo Checcaglini quale corruttore.

Nello specifico, è emerso uno stabile asservimento della funzione pubblica desumibile dalle plurime condotte dei dirigenti dei Monopoli di Stato – che detengono potere nei processi decisionali e sull'attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati – consistenti nella rivelazione di notizie e documenti, acquisiti per motivi d'ufficio, o nel riservare un trattamento di riguardo ai dipendenti di “Philip Morris Italia” a discapito degli altri produttori concorrenti.