Tangeri porta dell’Africa si espande e diventa un hub sempre più globale dal nostro inviato Roberto Da Rin

TANGERI - Un punto sulla carta geografica. Tangeri, affacciata sull’Atlantico ma appena al di là del Mediterraneo è stata fenicia, cartaginese, romana, araba, portoghese, spagnola e britannica. Difficile immaginare un destino diverso da quello commerciale, portuale in particolar modo.

Il re Mohammed VI ha scommesso su Tangeri, babele culturale e polo economico per simboleggiare il rilancio del Paese. Il porto come cardine dello sviluppo che cresce e sfida i grandi del mondo: un’espansione avviata pochi giorni fa lo posiziona come primo porto del Mediterraneo, dell’Africa e tra i primi venti su scala mondiale. All’inaugurazione ha presenziato il principe ereditario Moulay Hassan in rappresentanza del re Mohammed VI.

Tanger Med 2, è questo l’acronimo, è una piattaforma aggiuntiva che conferisce a Tanger Med Port Complex (l’intero complesso portuale) la qualifica di unico porto extraeuropeo a godere della qualifica di EcoPort, marchio di qualità attribuito dalla Ue in termini di tutela ambientale. L’ampliamento, Tanger Med 2, comprende due nuovi terminal a container con una capacità aggiuntiva di 6 milioni di container; rafforzerà ulteriormente la posizione del complesso portuale come hub di riferimento in Africa e nel mondo, per i flussi di logistica e commercio internazionale, con una capacità totale, a regime, di oltre 9 milioni di container, triplicando i 3 milioni finora gestiti. Rappresenta la porta principale del continente, sorpassando Port Said in Egitto e Durban in Sudafrica.

