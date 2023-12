Biden: se non ci fosse Trump non sono sicuro che mi ricandiderei

08:04 Biden ai donatori: «Se Trump non si candidasse non sono sicuro che mi candiderei. Non possiamo lasciarlo vincere»

Il presidente Joe Biden ha detto martedì ai donatori della sua campagna elettorale che non era sicuro che si sarebbe candidato alla rielezione se anche Donald Trump non fosse stato in corsa, avvertendo che la democrazia è «più a rischio nel 2024» e che l’ex presidente e i suoi alleati vogliono «distruggere» le istituzioni democratiche. Il presidente ha utilizzato tre raccolte fondi per mettere in guardia contro ciò che potrebbe accadere se il suo predecessore dovesse raggiungere nuovamente il controllo della Casa Bianca.

«Dobbiamo farlo, non per colpa mia. ... Se Trump non si candidasse non sono sicuro che mi candiderei. Non possiamo lasciarlo vincere», ha detto Biden, pronunciando lentamente le ultime parole per enfasi.

La forte retorica di Biden è arrivata quando Trump, l’attuale favorito del GOP, che ha cercato di ribaltare le elezioni del 2020 perse e si trova ad affrontare accuse penali legate a tali sforzi, ha tentato durante il fine settimana di ribaltare la situazione definendo Biden il «distruttore della democrazia americana».

Biden, che ha affermato di non essere il solo a lanciare l’allarme su Trump, ha osservato che il suo predecessore è «l’unico candidato perdente» nella storia degli Stati Uniti a non accettare i risultati. Biden ha anche affermato che il 6 gennaio 2021, mentre i sostenitori di Trump prendevano d’assalto violentemente il Campidoglio degli Stati Uniti nel tentativo fallito di fermare la certificazione dei risultati elettorali, Trump sedeva nella sua sala da pranzo appena fuori dallo Studio Ovale.

Il presidente in carica ha anche sottolineato i recenti avvertimenti su Trump da parte dell’ex deputata Liz Cheney, definendola una «voce potente».

«È in gioco la democrazia americana, vi do la mia parola», ha detto il presidente durante la prima delle tre raccolte fondi per la campagna nell’area di Boston. Suscitando qualche risata tra i donatori, Biden ha anche riflettuto: «Non si è nemmeno presentato al mio insediamento. Non posso dire di essere rimasto deluso, ma non si è nemmeno presentato».

Gli avvertimenti di Biden fanno sempre più parte del suo discorso ai donatori: che se Trump dovesse vincere di nuovo è in gioco la democrazia e deve essere sconfitto. Il presidente sta spingendo per raccogliere fondi per la sua rielezione entro la fine dell’anno, partecipando a sette eventi fino a lunedì, e altri in arrivo. Gli eventi di Boston avvantaggiano la sua campagna e il Partito Democratico in generale. Includevano un evento serale nel quartiere dei teatri della città con un concerto del cantautore James Taylor, che ha contribuito a dare il via a un evento alla Casa Bianca nel 2022 per celebrare l’Inflation Reduction Act, un disegno di legge sul clima e sull’assistenza sanitaria che Biden ha convertito in legge.

Sul palco, Biden ha scherzato con il pubblico gremito del teatro dicendo che non avrebbe tardato perché sapeva di essere «l’unica cosa che si frapponeva» tra il pubblico e la performance di Taylor. «Difenderemo sempre, proteggeremo e lotteremo per la democrazia» ha detto. «Ecco perché sto correndo».

Novembre è stato il mese di raccolta fondi più importante della campagna da quando Biden ha annunciato formalmente lo scorso aprile che stava cercando un secondo mandato, secondo un funzionario della campagna interpellato dall’Associated Press. I numeri ufficiali usciranno a gennaio.

A ottobre, Biden e il Comitato nazionale democratico avevano riferito di aver raccolto più di 71 milioni di dollari per la sua rielezione nei tre mesi terminati il 30 settembre, segno che i donatori sono rimasti con lui in vista della corsa presidenziale del 2024.

Biden parteciperà anche a una raccolta fondi oggi vicino alla Casa Bianca e a un’altra lunedì a Filadelfia. Sempre questo mese parteciperà a eventi simili a Washington e nel Maryland.

