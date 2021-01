Tankoa Yachts pronta a investire 15 milioni per rilevare Cantieri di Pisa La genovese Tankoa Yachts ha avviato la due diligence con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro maggio

Come spesso avviene nelle fasi di crisi, chi ha le spalle larghe accelera per assicurarsi nuove quote di mercato. È il caso del cantiere genovese Tankoa, produttore di yacht a motore da 45 metri in su, controllato da Guido Orsi e guidato da un manager esperto del settore come Vincenzo Poerio, che ha appena firmato una lettera d’intenti per acquisire Cantieri di Pisa, nome glorioso della nautica italiana da tempo in difficoltà.

Il cantiere pisano, con sede nel canale dei Navicelli, negli ultimi dieci anni è passato dai soci fondatori Sostegni e Bini a Baglietto, poi a Mondomarine e, dopo il fallimento, nel 2018 è finito alla Sea Finance del gruppo monegasco Yotha (che lo acquisì dal curatore per 2,6 milioni): sempre con obiettivi di rilancio, sempre disattesi.

Ora Tankoa Yachts, 28 milioni di ricavi nel 2019 confermati nel 2020 e forti ambizioni di crescita, ha avviato la due diligence con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro maggio. «Siamo pronti a investire tra i 13 e i 15 milioni – annuncia Poerio – per acquisire il cantiere pisano e ristrutturarlo destinando una parte dei capannoni a Tankoa, e il resto alla costruzione di barche tra i 30 e i 45 metri col brand Cantieri di Pisa».

In questo modo il gruppo genovese, in cui è entrata la seconda generazione rappresentata dai figli di Guido Orsi, Eva e Guido junior, punta all’allargamento della gamma nel settore dei maxiyacht in cui l’Italia è leader, con l’obiettivo di salire a 100-110 milioni di fatturato entro pochi anni.

«La conclusione dell’operazione è legata al rinnovo delle concessioni per almeno vent’anni», precisa Poerio. È per questo che il manager, da dieci mesi in Tankoa dopo essere stato per 25 anni alla guida del colosso Azimut-Benetti, nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Pisa, Michele Conti, che si è impegnato a sciogliere il nodo delle concessioni per salvare un’azienda storica, posti di lavoro e dare impulso allo sviluppo. «L’aspirazione della città è diventare sempre più un polo strategico per la grande nautica», ha detto il sindaco.