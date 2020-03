Tannico, nell’e-commerce il business cresce del 40%. E ora le enoteche fisiche

Parliamo in particolare della WinePlatform, nata per supportare sul piano tecnologico e logistico le case vinicole (l'iPad per gli acquisti effettuati presso la cantina, l'e-shop, il sistema di spedizione) nella vendita dei propri prodotti, e di Tannico.biz, un canale preferenziale per gli operatori dell'hospitality (ristoranti, enoteche e catene di hotel) che abbina al catalogo delle bottiglie una serie di servizi di consulenza come l'analisi della domanda su base geografica o il supporto per la composizione delle carte dei vini da presentare al tavolo.

E poi c’è la vera grande novità di Tannico per il 2020: l'ingresso nel mondo del retail fisico e l’apertura di due enoteche. «A inizio aprile – conferma Magnocavallo – apriremo due spazi a Milano, uno nell’ambito di un grande progetto già annunciato (il Mercato Centrale all’interno della stazione ferroviaria, ndr) e il secondo un winebar in via Savona.

Spazi in cui proporremo il nostro assortimento e le nostre iniziative, come le serate di degustazione Master Experience, rispettando sempre e comunque la nostra filosofia legata al vino». E cioè quella di raccontarlo con un linguaggio nuovo e accessibile a tutti, divertendosi.