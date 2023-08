Tanta carta sprecata in azienda, quando la burocrazia inquina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una montagna di carta viene ancora sprecata nelle aziende italiane per stampare documenti al solo scopo di apporre una o più firme. Il che implica un ingiustificato sfruttamento di risorse e inquinamento. Ciascuna impresa in media stampa 2.610 fogli al mese producendo circa 88 chilogrammi di anidride carbonica. Costi della burocrazia documentale calcolati da Yousign, la startup francese che sta cercando di diffondere i vantaggi della firma elettronica in tutta Europa.

Settore assicurazioni al top per uso di carta

Digitalizzazione e dematerializzazione sono ancora tanto sottovalutate in Italia, fa notare la start up secondo cui i settori che usano più carta sono Assicurazioni (oltre 104.400 documenti stampati), Risorse umane e lavoro (oltre 87.000) ed Energia (78.048). «Il dato colpisce perché mette in evidenza, oltre all’impatto positivo della digitalizzazione documentale, il gap di conoscenza e informazione - spiega Fabian Stanciu, senior head of sales della start up -. Con Yousign serviamo oggi in Italia 830 clienti, pari allo 0,02% del nostro mercato potenziale. Basterebbe “convertire al digitale” l’1% del mercato, ovvero 40.000 aziende, per risparmiare 3.520 tonnellate di Co2 ogni mese».

Dematerializzazione ancora sottovalutata

«In Italia, più che in altri paesi in cui operiamo (in particolare Francia e Germania) - aggiunge - la sfida è diventare ambasciatori della digitalizzazione e spiegare a imprenditori e manager quante implicazioni ci sono dietro una semplice firma». Con oltre 104.400 documenti stampati e firmati al mese, quello delle Assicurazioni è il settore che produce la più elevata mole di documenti cartacei, fa sapere Yousign osservando che è anche quello a più alta penetrazione di soluzioni digitali, con un processo di digitalizzazione e dematerializzazione delle pratiche assicurative che inizia a prendere piede: «I volumi non si fanno solo sulla firma delle polizze, ma anche sulla fase pre-contrattuale, spesso gestita in modo tradizionale, su carta o ancora peggio con firme scannerizzate o contratti fotografati da cellulare - spiega ancora Stanciu - Tuttavia, broker e agenzie si stanno digitalizzando molto velocemente. Oggi, molti più clienti assicurativi sono acquisiti online, e la firma elettronica aiuta gli operatori a concludere l’acquisto della polizza, in modo perfettamente legale».

Con lo smartworking digitalizzazione accelerata

Risorse umane (Hr) e Lavoro (anche con le vecchie assunzioni di lavoro subordinato) è il secondo segmento in classifica per quantità di documenti cartacei. Lo smartworking e il telelavoro diffusi con la pandemia hanno accelerato il processo di digitalizzazione: «Il settore del lavoro è stato totalmente rivoluzionato - spiega ancora Stanciu - Digitalizzare i processi di assunzione per permetterla da remoto è stata una scelta obbligata: abbiamo assistito a una crescita del 43% negli ultimi due anni nel solo segmento Hr, e oggi il nostro cliente di punta fa firmare oltre 70 contratti ogni mese a nuovi assunti». Al terzo posto nella classifica delle industry più “sprecone” c’è il settore Energia, da sempre con tante “scartoffie” prodotte per una nuova attivazione, switch o cambio fornitore