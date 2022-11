Tanta voglia di compare arte: la carica dei collezionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Il Covid e la ripresa delle attività in presenza nel 2021 e nel 2022 hanno paradossalmente dato la spinta al collezionismo d’arte. Lo rivela l’indagine sul collezionismo internazionale «A Survey of Global Collecting» realizzata in questi mesi da Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, per Art Basel attraverso un sondaggio su oltre 2.700 collezionisti in 11 mercati globali chiave, condotto in collaborazione con Ubs. E la conferma giunge in tempo reale dall’affluenza ad Artissima dove negli stand delle 174 gallerie, sin dalle prime ore dell’inaugurazione della fiera torinese, i collezionisti si sono mostrati curiosi e si è registrato qualche primo acquisto, come dalla gallerista iraniana Ab-Anbar che ha venduto tre opere dell’americano Douglas Abdell in un range di prezzo tra 35-75mila sterline. Una di Piacenza ha venduto nelle prime ore della fiera la serie sui tramonti in ceramica di Vasilis Papageorgiou a 3.000 euro l'uno più Iva. Ciaccia Levi ha messo a segno la prima vendita nota a un’istituzione: l’«Autoritratto su menta», 2020 di Francesco Gennari è stato acquistato dalla Fondazione Crt.

Tornando al rapporto ArtBasel viene delineata la composizione delle collezioni e come il commercio internazionale di arte transfrontaliera, dopo una significativa crisi prodotta dalla pandemia nel 2020, abbia registrato una forte ripresa nel 2021 e nell’anno in corso. Le importazioni di arte e antiquariato sono aumentate del 41% dal 2020 al 2021 e le esportazioni sono aumentate del 38%, con una indicazione sulla prima metà del 2022 di continui incrementi a due cifre. Se la crescita proseguirà di pari passo nella seconda metà del 2022, il commercio transfrontaliero potrebbe raggiungere livelli record nei maggiori mercati dell’arte.

Loading...

La composizione della collezione

I collezionisti HNW hanno una selezione equilibrata di opere di artisti viventi e deceduti, con una media del 53% di opere di artisti viventi e del 47% di artisti deceduti e anche il mix è equilibrato tra le opere di artisti emergenti, artisti a metà carriera e affermati e di alto livello. Nel 2022, invece di espandersi, la quota di opere di artisti locali conservate nelle collezioni è leggermente diminuita. Il genere è ancora sbilanciato sugli artisti: 58% rispetto al 42% delle artiste, tuttavia la quota di opere di artiste presenti nelle collezioni è aumentata nel tempo. Poco meno della metà (49%) degli oggetti nelle collezioni nel 2022 sono dipinti, sculture e opere su carta, mentre il 15% è arte digitale, di cui il 9% con un Nft associato.

La spesa dei collezionisti HNW nella prima metà dell’anno e pianificata fino alla fine del 2022 indica una forte fiducia nel mercato e un’intenzione di acquisto significativa. La spesa risulta aumentata in tutti i mercati, con i livelli più alti nella prima metà del 2022 in Francia, Cina continentale e Hong Kong. In tutti i mercati la spesa mediana nei primi sei mesi dell’anno è di 180.000 $, superiore all’intero anno nel 2021 (164.000 $), con entrambe le medie superiori nel 2019 pre-pandemia (a 100.000 $). Le intenzioni nel resto dell’anno sono di una maggiore spesa, il che potrebbe spingere la spesa mediana per l’intero anno a più del doppio del livello del 2021. Oltre ad acquistare di più, i collezionisti HNW acquistano anche a prezzi più alti, con una quota di acquisti regolari di opere per un prezzo di oltre 1 milione di $, raddoppiando dal 12% nel 2021 al 23% nel 2022.

Dove comprano le opere?

Per il 93% degli intervistati i canali sono galleria o dealer, direttamente, online o tramite una fiera. Hanno speso di più attraverso i galleristi, rappresentando il 45% della loro spesa del 2022, di cui il 13% direttamente in galleria, il 15% tramite gli operatori in fiere, il 10% tramite piattaforme online e il 7% per telefono o e-mail.

Nelle fiere d’arte tornate in presenza il 74% dei collezionisti ha acquistato contro il 54% nel 2021, inclusi gli acquisti di persona e su OVR. La spesa online continua a crescere nonostante la ripresa di eventi e fiere in presenza e il 95% dei collezionisti ha acquistato opere senza prima vederle di persona, con poco più della metà (51%) che lo ha fatto regolarmente. Tuittavia dealer e gallerie sono la prima preferenza per la maggior parte dei collezionisti HNW quando si tratta di acquistare opere, di cui il 42% preferirebbe farlo di persona (in calo rispetto al 57% nel 2020), il 37% online (in aumento dell’8% rispetto al 2020), rivelando un aumento della preferenza dell’acquisto diretto. Mentre il 95% degli intervistati ha acquistato opere senza prima vederle di persona, tuttavia quasi tutti i collezionisti (93%) pensano che sia importante (42%) o molto importante (51%) vedere un’opera fisicamente prima dell’acquisto; fiducia nel venditore, familiarità con l’artista, prezzo e mezzo dell’opera diventano fattori decisivi.