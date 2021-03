Tanti focus dalla salute alla moda

2' di lettura

Ai temi più rilevanti per le attività economiche e le filiere produttive saranno dedicati gli approfondimenti verticali per settore. Le pagine tematiche compongono un palinsesto settimanale: Salute 24 al martedì, Lavoro 24 al mercoledì, Nòva Tech 24 il giovedì, Moda 24 al venerdì, Food 24 e Motori 24 il sabato, a cui si aggiungono Scuola 24, Professionisti 24, Real estate 24 e Marketing 24 al lunedì e le nuove pagine verticali della domenica dedicate a un’informazione più centrata all’ambito leisure: Viaggi 24, Sport 24, Arredo Design 24 e Tech 24 che si affianca a Nòva 24 Scenari aggiungendo l’informazione di prodotto.

L’appuntamento del martedì è con Salute 24, l’occasione per rimanere aggiornati sulle ricerche scientifiche e l’evoluzione della medicina e del sistema sanitario. Gli approfondimenti comprendono anche gli aspetti economici e le nuove tecnologie del settore. Mercoledì è il giorno di Lavoro 24, che racconta un’occupazione sempre più social, digitale e remotizzata e, di conseguenza, la rapida evoluzione che sta investendo le competenze. Si parla di formazione e dei progetti che la sostengono in questo momento di generale risveglio. Non mancheranno trend e indici che possono aiutare aziende, sindacati e lavoratori a capire i cambiamenti.

Nelle pagine di Nòva Tech 24, il giovedì, i temi dell’innovazione, dalla scienza alla tecnologia e ai contesti sociali ed economici in cui si sviluppa e genera conseguenze. Con grande attenzione all’impatto sulla vita delle aziende. Il venerdì esce Moda 24, che si concentra su una delle industrie strategiche del made in Italy: l’intera filiera del sistema moda allargato, con settori come la gioielleria e gli accessori, la pelletteria e la cosmetica. La moda è industria ma è anche creatività, per questo lo spazio di Moda24 aumenta - con inserti speciali - in occasione degli eventi più importanti per il settore. Ogni sabato i lettori troveranno le pagine di Food24 dedicate all’economia del settore agroalimentare e alle eccellenze del made in Italy. Dal vino ai formaggi, dai salumi ai dolci il comparto è tra quelli che hanno resistito meglio alla pandemia. Inoltre, quotidianamente sul canale Food online il racconto di questa economia ricca di specificità uniche al mondo. Sempre il sabato uscirà Motori24, l’appuntamento con il mondo dell’automotive e della mobilità. Servizi sulle novità di prodotto con test drive di auto, moto e scooter con anteprime e anticipazioni. E ancora: le analisi sui trend del settore che sta vivendo una profonda trasformazione, i servizi sulle tecnologie e i focus sulle strategie dei singoli brand e dei grandi gruppi. Alle pagine tematiche faranno seguito i dossier che propongono il racconto delle trasformazioni e dei trend più rilevanti e delle storie che ispirano le imprese attraverso analisi mirate e inchieste. Non mancheranno infine gli approfondimenti regionali (NordOvest, Lombardia, NordEst, Centro e Sud) che, mensilmente e con uscita territoriale, racconteranno i protagonisti dell’economia delle singole regioni: storie di aziende, istituzioni, centri di ricerca, start up e personaggi che contribuiscono a fare grande il Paese.