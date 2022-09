Taormina Gourmet a Taormina

Taormina Gourmet, alla sua nona edizione, è tra i più importanti eventi del Sud Italia dedicati al meglio del food & beverage e si svolgerà a Taormina (Messina) dal 22 al 24 ottobre. In programma masterclass sui grandi vini, banco d’assaggio con 50 aziende super selezionate italiane, cooking show con chef italiani e stranieri, e spazio al mondo pizza con l’esibizione di alcuni dei più importanti pizzaioli siciliani. Inoltre, Taormina Gourmet 2022 in collaborazione con il Consorzio Doc Sicilia ospiterà la “Sommelier Competition”, la finale dedicata al vino siciliano, che celebrerà il più bravo sommelier statunitense. Tra gli ospiti di quest’anno, Mattia Spedicato, uno dei sommelier del Geranium di Copenhagen, ristorante numero uno al mondo secondo “World’s Best Restaurants”. Spedicato terrà una masterclass sui vini che si bevono di più al Geranium. Come ogni anno saranno previsti dei forum, uno dei quali sarà dedicato alle nuove generazioni di vignaioli di tre territori: Montalcino, Colli Tortonesi ed Etna.



