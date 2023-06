Tap, in mostra i tesori archeologici trovati durante i lavori

Ascolta la versione audio dell'articolo

I lavori per la posa in opera del gasdotto Tap al largo del Salento hanno permesso di ritrovare un tesoro archeologico del settimo secolo avanti Cristo e ora, recuperati a 780 metri di profondità, restaurati dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, 50 reperti di età corinzia sono esposti a Taranto, sede della stessa Soprintendenza, nella mostra “Recuperati dagli abissi”.

La mostra, che durerà sino a fine anno, ha permesso di unire l'attenzione al territorio della società del gasdotto alle competenze scientifiche della Soprintendenza nazionale. Si è così creata un'integrazione per valorizzare il patrimonio culturale. Il che non è un'operazione banale, visto che per anni, in passato, la società Tap è stata pesantemente attaccata per la costruzione del gasdotto e accusata di scempio alle coste del Salento adriatico. La realtà, invece, è stata ben diversa. E il gasdotto, che funziona da qualche anno trasportando il gas dell'Azerbaijan via Grecia e Albania, oltre a non essere una presenza invasiva, non ha compromesso l'ambiente, né danneggiato il turismo in quest'area della Puglia.

I reperti salvati erano a bordo di una nave naufragata e sono ceramiche di manifattura corinzia. In particolare, contenitori per il trasporto di derrate alimentari e ceramica fine da mensa. Gli archeologi lo definiscono un ritrovamento eccezionale. Il recupero ha consentito il prelievo dai fondali di 50 reperti, nello specifico 2 anfore da trasporto del tipo corinzio A, 5 hydriai, 3 oinochoai, una brocca, 10 skyphoi e un pithos, rinvenuto in stato frammentario.

Durante il restauro, all'interno del pithos sono stati rinvenuti altri 28 skyphoi impilati, mentre le anfore hanno addirittura restituito numerosi noccioli di olive. Per Barbara Davidde, soprintendente nazionale, sono oggetti “che dovevano essere trasportati in uno dei porti della Magna Grecia, forse l'antica Roca, oppure Otranto. Sono interessanti da un punto di vista archeologico perché testimonianza degli albori della Magna Grecia, dei commerci che legavano la madrepatria Corinto con le città che si stavano formando in Magna Grecia”.

Un lavoro partito nel 2018

La prima individuazione dei reperti risale al 2018, con le indagini preliminari all'installazione del gasdotto tra la costa albanese e quella italiana. Ulteriori ricerche sono state svolte nell'estate del 2019, anno in cui i reperti sono stati recuperati e portati a Taranto per il primo restauro conservativo. Nel 2020, con l'istituzione della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, si è quindi messo in cantiere lo studio sul ritrovamento, poi avviato l'anno successivo con il supporto di Tap (200mila euro) e concluso col restauro alla fine del 2022. E quest'anno la Soprintendenza, con fondi del ministero della Cultura, ha programmato di continuare le indagini e recuperare l'intero carico.