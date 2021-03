Tap, primo miliardo di metri cubi di gas e gli ulivi tornano al loro posto

3' di lettura

I primi quantitativi di gas provenienti dall'Azerbaijan sono cominciati a fluire lo scorso 31 dicembre attraversando il gasdotto Tap e arrivando in Italia al punto di approdo di Melendugno, sulla costa adriatica del Salento. Ora Tap ha tagliato il traguardo del primo miliardo di metri cubi trasportato in Europa sui 10 che costituiscono il quantitativo annuale. Un miliardo di metri cubi è infatti il transito registrato al punto di interconnessione di Kipoi, al confine tra Grecia e Turchia, dove Tap (sigla di Trans Adriatic Pipeline) si connette al gasdotto Tanap (Trans Anatolian Pipeline). In questa fase dal punto di interconnessione di Melendugno vengono consegnati al giorno circa 10 milioni di metri cubi, immessi nella rete nazionale di trasporto. Sino a qualche giorno fa erano giunti in Italia circa 700 milioni di metri cubi. Il quantitativo necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di un milione di famiglie.

Il primo miliardo di metri cubi arriva dopo le altre operazioni di Tap relative al territorio del Salento, dove negli anni passati sono scoppiate accese contestazioni perché si riteneva che il gasdotto compromettesse gravemente la costa e l'ambiente.

Loading...

Nelle scorse ore, intanto, si è chiuso a Lecce con 67 condanne e 25 assoluzioni il processo davanti al giudice monocratico, Pietro Baffa, nei confronti di 92 persone imputate dei disordini verificatisi tra il 2017 e il 2019.

Tap, dunque, ha completato il ripristino ambientale e si accinge a riconsegnare ai proprietari i terreni usati per i lavori (potranno disporne ma dovranno attenersi ad alcune regole di sicurezza). Inoltre, la società ha ricostruito i muretti a secco - elemento tipico della campagna pugliese - smontati per far posto alle piste di transito dei mezzi - ed ha rimesso a dimora, laddove erano, gli ulivi tolti qualche anno fa perché situati in area lavori. Insieme agli ulivi, ripiantati anche arbusti e cespugli della macchia mediterranea.

Il ritorno degli ulivi

In particolare, sono tornati al loro posto, in buone condizioni e georeferenziati, 828 ulivi originari, tra cui alcuni monumentali, che durante i lavori sono stati trasferiti per la custodia e la cura a Masseria del Capitano. Gli ulivi abbattuti come disposto dalle autorità fitosanitarie poiché affetti da Xylella, sono stati invece sostituiti da 930 nuove piante, di varietà resistenti al batterio. Quelli dell'area del microtunnel sono stati i primi ulivi ad essere espiantati, nell'aprile del 2017, e adesso sono stati gli ultimi a tornare nella posizione originaria. Sono quelli che meglio di tutti si sono conservati, perché essendo stati rimossi per primi sono sfuggiti alla diffusione della Xylella nell'area e grazie alla protezione e alle cure ricevute si sono mantenuti integri. A Masseria del Capitano, dove erano ospitati gli ulivi trasferiti, Masseria del Capitano, sono stati piantati nuovi alberi per creare un'area boscata di oltre 2 ettari. È un investimento di Tap che sarà fruibile al pubblico. Al netto dei ripristini, Tap fa sapere che sono state messe a dimora circa 12.000 nuove piante autoctone.