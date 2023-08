Tapestry compra Capri per 8,5 miliardi di dollari: polo del lusso con Versace da 12 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il gruppo del lusso americano Tapestry - che ha in portafoglio marchi come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman - compra Capri Holdings, la società dei brand Versace, Jimmy Choo e Michael Kors per 8,5 miliardi di dollari. Lo annuncia una nota secondo cui Tapestry e Capri hanno raggiunto un accordo definitivo. Gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari in contanti per azione.

Nuovo polo da 12 mld di dollari di ricavi e quasi 2 di utile operativo



La nuova entità che nascerà dalla combinazione dei due gruppi ha ricavi per oltre 12 miliardi di dollari con una presenza in più di 75 paesi e ha realizzato quasi 2 miliardi di dollari di utile operativo adjusted nell'esercizio 2022. La combinazione di Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman con Versace, Jimmy Choo e Michael Kors "crea una nuova potente casa di lusso globale" e rappresenta un'opportunità unica "per generare valore aggiunto per i clienti, i dipendenti, la nostra comunità e gli azionisti in tutto il mondo” ha sottolineato l'amministratrice delegata di Tapestry, Joanne Crevoiserat.

Loading...

Exploit a Wall Street, sinergie attese per 200 milioni di dollari

In premercato a Wall Street i titoli Capri Holdings - che trattavano a 34,61 dollari per azione alla chiusura di ieri - segnano +59% a 55 dollari per azione. Le azioni Tapestry invece segnano un calo del 3,5% circa. L'operazione, ha spiegato il chief financial officer and chief operating officer di Tapestry, Scott Roe, sara' "immediatamente accrescitiva su base rettificata" e migliorera' il ritorno complessivo per gli azionisti di Tapestry: le sinergie di costo run-rate sono stimate a oltre 200 milioni di dollari entro tre anni dal closing dell'operazione e i flussi di cassa, ha spiegato il manager, consentiranno al gruppo di continuare a investire e di ridurre il debito in linea con l'impegno di mantenere un rating investment grade.