Tappa a Galle, perla olandese dalle architetture olandesi

Galle è la meraviglia architettonica di questo Paese in cui confluirono le flotte portoghese e olandese. Proprio agli architetti dei Paesi Bassi si deve riconoscere il merito di avere eretto qui palazzi coloniali d raffinata bellezza. A partire del 1663, infatti, intorno al Forte di Galle, la città fortificata per la prima volta dai lusitani arrivati nel 1588, vide appunto il prevalere dello stile olandese che si denota anche nelle antiche porte, nelle prigioni e nelle strade di ciottoli. Si passeggia lungo i bastioni, in particolare quello di Flag Rock, si annusa il profumo dei fiori di frangipane, arrivando al baluardo di Zwart, per essere puntuali all’appuntamento col tramonto che si spalma sull’oceano azzurro all’orizzonte del faro.

2/7 4/7 Menu