Tappa a Pontevedra perla eco sul Cammino Portoghese di Santiago de Compostela

Gusti e sapori galiziani

L’eccellente gastronomia galega Le Rías Baixas di cui Pontevedra è capitale costituiscono anche l’area con il più interessante valore gastronomico dell’intera Galizia. L’Oceano Atlantico offre una vasta scelta di prodotti di qualità: il pesce ed i crostacei di questo tratto costiero sono riconosciuti in tutto il mondo. I prodotti di mare sono elemento imprescindibile dei menu della cucina locale, ma altrettanto presenti sono le eccellenti carni di manzo, maiale, agnello e le famose empanadas, ripieni di pasta sfoglia con all’interno verdure, tonno o carne. Ad accompagnare i piatti tipici i vini di qualità, con denominazione d’origine, come il bianco Albariño o il rosso Mencía. Nella incantevole cornice di Plaza de la Leña è possibile degustare l’eccezionale e selezionata proposta enogastronomica del ristorante O Eirado, la cui cucina è nella magistrale cura dello chef Iñaki Bretal, recentemente premiato della prima stella Michelin nella città di Pontevedra. A rendere omaggio al polpo, fra i piatti tipici galeghi, c’è lo storico Casa Fidel O’ Pulpeiro, in Calle de San Nicolás 7, che da generazioni propone una cucina casalinga e un’accoglienza familiare. Infine per vivere ogni giorno un’esperienza gastronomica differente c’è, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15, il Mercado de Abastos, l’antico mercato coperto la cui struttura ancora oggi ospita bancarelle con prodotti alimentari di straordinaria qualità. Uno degli appuntamenti annuali in cui Pontevedra celebra la cucina galega è Etiqueta Negra, l’evento giunto alla settima edizione, si terrà dall’11 al 13 novembre 2023: innovazione e tradizione dei prodotti gourmet sono gli elementi attraverso i quali far conoscere la grande varietà dell’enogastronomia della Galizia.

Cosa visitare nei dintorni

La natura è stata generosa con Pontevedra che vanta diversi scenari in cui poterla apprezzare senza allontanarsi troppo dalla città. Uno di questi è l’area del fiume Lérez, che dispone di una pista ciclabile e sentieri per camminate oltre ad ospitare, nel suo tratto finale, il progetto artistico e pioneristico della Illa das Esculturas. L’isola delle sculture è infatti il luogo in cui visitare questa esposizione permanente e all’aperto di sculture in pietra, ad opera di dodici artisti. Lungo la Ría di Pontevedra, l’insenatura costiera che è sbocco della città verso il mare ed uno dei principali di tutta l’area delle Rías Baixas, si susseguono villaggi storici e località turistiche molto rinomate che vantano le migliori spiagge della regione, tutte facilmente raggiungibili sia in auto sia in bus. Per un assaggio di litorale esotico spingetevi fino a Lapamán, situata fra i paesi di MarÍn e Bueu. Questa playa accoglie turisti e persone del posto con sabbia fine ed acque turchesi. Dalla parte opposta della Ría sorge invece la pittoresca Combarro: un piccolo e singolare agglomerato urbano dichiarato sito di interesse artistico e pittoresco nel 1972. Il nome di questo villaggio è legato alla radice lessicale –comb che significa ‘conca’ in quanto il nucleo originario era posto su un enorme basamento di granito. Combarro è espressione della tradizionale architettura galega del XVIII e XIX secolo caratterizzata da piccole e pittoresche case marinare; dai cruceiros – crocefissi in pietra posti agli incroci delle vie e simbolo cristiano di protezione – e dagli hórreos - costruzioni in pietra o legno, sopraelevati dal suolo, destinati a conservare il grano raccolto

Loading...