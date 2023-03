Ascolta la versione audio dell'articolo

Lydia Tár è unanimemente considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d'orchestra del suo tempo ed è una leggenda contemporanea delle sette note. Se la carriera è un crogiolo di encomi sfavillanti, attestati di stima e riconoscimenti di settore, e non solo, che si susseguono uno dopo l'altro, la sua vita privata vedrà addensarsi più di qualche nube.

Storia di un'ascesa di potere straordinaria, a cui seguirà un altrettanto fragorosa caduta, questo film di Todd Field è un'opera che merita la candidatura per il suo rigore formale, la sceneggiatura scritta con grande cura e una Cate Blanchett memorabile e in procinto di vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. Tanto basta per questa pellicola che ha comunque segnato la stagione cinematografica.