Tar Lecce: no al blocco degli impianti Ilva di Taranto Il tribunale salentino congela sino a ottobre l’ordinanza del sindaco di Taranto sullo stop degli impianti per ragioni di inquinamento. di Domenico Palmiotti

Ilva in amministrazione straordinaria e ArcelorMittal non dovranno fermare gli impianti del siderurgico di Taranto nei prossimi giorni come stabilito da una ordinanza emessa dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sulle fonti inquinanti. Con la sospensiva, il Tar di Lecce ha, dunque, accolto l’impugnazione contro l’ordinanza del sindaco, proposta da Ilva in as (proprietaria degli impianti) e da ArcelorMittal (gestore in fitto), sospendendone gli effetti sino al prossimo 7 ottobre, quando si terrà la camera di consiglio. In sostanza, per ora nessuna fermata - che con l’ordinanza del sindaco avrebbe dovuto iniziare dalla fine di marzo -, ma nemmeno discorso chiuso perché il Tar di Lecce (prima sezione) vuole vederci chiaro prima di decidere nel merito. Scrivono infatti i giudici amministrativi che «ai fini del decidere, è necessario disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, ipotesi allo stato ritenuta sufficiente e con riserva - in caso contrario - di disporre di ulteriori e più articolati mezzi istruttori».





I magistrati: verificare le emissioni inquinanti

Per i magistrati, «appare necessario accertare se l’esercizio dell’attività produttiva di cui trattasi, sia con riferimento alla produzione in senso stretto, sia con riferimento alle attività connesse e strumentali (acquisizione e trattamento materie prime e fonti energetiche, smaltimento e trattamento rifiuti speciali, trattamento acque reflue ecc.), comportino meno l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti delle quali non sia previsto il monitoraggio e quali siano dette sostanze e se esse siano ricollegabili sul piano causale o concausale agli episodi da cui è originato l’impugnato provvedimento sindacale».





Le richieste dei giudici a ministero Ambiente ed Ispra

Per capire meglio la situazione della fabbrica, il Tar si rivolge al ministero dell’Ambiente e all’Ispra. In particolare, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Tar, il ministero dell’Ambiente dovrà depositare una «documentazione di riferimento da cui si evinca se il procedimento di revisione dell’Aia 2017 sia stato o meno concluso, ovvero quale sia lo stato del medesimo». La revisione dell'Autorizzazione integrata ambientale (tecnicamente riesame) è stata autorizzata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a maggio 2019 su istanza del sindaco di Taranto per la situazione sanitaria della città correlata all’inquinamento dell’acciaieria. Contro il riesame, che dovrebbe portare a prescrizioni ambientali più stringenti come detto un anno fa dallo stesso ministro, ArcelorMittal ha presentato un ricorso a parte al Tar di Lecce.